HABERTURK.COM

Koç Topluluğu bünyesindeki Token Finansal Teknolojiler, TokenFlex ile yemek kartı sektörüne giriş yaptığını duyurdu. Dijital yemek kartı olarak konumlandırılan TokenFlex'in, akıllı telefona indirilebilecek bir uygulama aracılığıyla kullanılabildiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, uygulama içerisindeki kameranın ödeme noktasındaki kare kodu okumasıyla ya da NFC özelliği sayesinde cep telefonu POS cihazına yaklaştırılarak ödeme tamamlanabiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, "Yemek kartları, bir yandan çalışanlara gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere esneklik sağlarken, diğer yandan işverenlere sunduğu operasyonel kolaylık ve vergi avantajları öne çıkıyor. Restoran ve perakende gıda esnafına sağladığı gelir imkânı ile ekonomimizde önemli bir yere sahip olan yemek kartları, nakitsiz toplum vizyonuna ve kayıtdışı ekonomi ile mücadeleye de katkı sağlıyor" dedi.

'81 İLE YAYILACAK'

Token’ın Türkiye’de 700 binden fazla noktada yer alan Beko markalı ödeme kaydedici cihazlarının, yaklaşık 100 bininin kafe ve restoranlarda kullanıldığını kaydeden Ebiçlioğlu, "Dolayısıyla, TokenFlex’in bu sektörde yayılım açısından önemli bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. TokenFlex’e sadece bir yemek kartı çözümü olarak değil, ödeme sistemlerinde farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek esnek bir teknolojik altyapı olarak bakıyoruz. TokenFlex’i Koç Topluluğu’nun tüm paydaşlarının güvenle kullanabileceği, yakın zamanda ürün yelpazesini genişletecek ve Türkiye’nin 81 iline hızla yayılacak inovatif bir girişim olarak görüyoruz" dedi.

'ÇALIŞANLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK'

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol ise pandemi ile birlikte çalışma modellerinde değişiklikler olduğunun altını çizerek, "Ofiste, sahada ya da evlerinde çalışmalarını sürdüren tüm arkadaşlarımızın temel ihtiyaçlarında onlara destek olmak için aksiyonlar alıyoruz. Bu kapsamda tüm beklentilerimizi karşılayacak esneklikte hayata geçen TokenFlex’i de ilk kez çalışma arkadaşlarımızın kullanacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Token’in sunduğu bu yeni nesil ödeme sisteminin çalışma arkadaşlarımızın yemek kartlarını kullanırken hayatlarını kolaylaştıracağına inanıyoruz” dedi.

Arçelik bünyesinde uzun süredir finansal teknolojiler alanında öncü çalışmalar yürüten Token Finansal Teknolojiler, Mayıs 2020 itibariyle Koç Topluluğu bünyesinde ayrı bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

Yeni nesil ödeme teknolojileri geliştiren şirket, günümüzde 700 binden fazla ödeme cihazıyla hizmet veriyor.