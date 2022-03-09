Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Yiğit Sayın, öğrenciler ile yaşadığı tartışmanın ardından öğretim üyesi ve öğrencilere gönderdiği e-posta ile özür diledi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir grup öğrenci, yemekhanede uygulandığı iddia edilen "haremlik-selamlık" oturma düzenine tepkilerini dile getirdi. Öğrencileri dinleyen Dr. Yiğit Sayın'ın bir ögrenciye "Ulan" diye hitap etmesi üzerine ortam gerildi. Bu şekilde hitap edilen öğrenci tepki gösterip özür beklediğini dile getirdi ve arkadaşlarından da destek gördü.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Dr. Yiğit Sayın, üniversite içi yazışmayla akademisyen ve öğrencilerden özür diledi. Dr. Sayın, şu ifadeleri kullandı: "Bu videodaki gerek sözlü gerek de fiziki davranışımın ne kişisel ne de profesyonel kimliğime uyan ve yakışan bir davranış olmadığını belirtmek isterim. İçinde bulunduğumuz ortamin fiziksel ve duygusal etkilerinden dolayı istem dışı sarf ettiğim kelimeler ve hareketler maksadını aşmıştır. Mağdur olan tüm öğrencilerden içtenlikle özür dilerim. Benim dün öğleden sonra akşam saatlerine kadar Koç Meydanında öğrencilerle buluşma nedenim ve Öğrenci Dekanı olarak en baş sorumluluğum Üniversitemizin öğrencilerinin isteklerini ve taleplerini dinlemek, elimden gelen her türlü çözümü bulmak için çalışmak olduğunu ifade etmek isterim."
"ÖZGÜR DÜŞÜNCEYE İNANAN ÜNİVERSİTEMİZ"
Öte yandan bir süredir tartışılan "haremlik-selamlık" iddiası ile ilgili olarak Koç Üniversitesi, 26 Haziran'da paylaştığı mesajı Twitter hesabında sabitledi. Açıklamada "Bir süredir, sosyal medyada Koç Üniversitesi yemekhanelerinin kız ve erkek öğrenciler için ayrıldığına dair yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Özgür düşünceye inanan, cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin eğitimi sürdüren üniversitemizin tüm kampüslerindeki yemekhane, kafeterya ve diğer dinlenme alanları öğrencilerimizin ortak kullanım alanındadır" ifadeleri yer almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!