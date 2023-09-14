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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding, Umut Kentlerin Hikâyesine Adıyaman'da devam ediyor - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding, Umut Kentlerin Hikâyesine Adıyaman'da devam ediyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Umut Kentleri kuran Koç Holding, bölge halkına destek vermeye devam ediyor. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Umut Kentlerin hayata geçirilmesine sağladığı önemli katkıların hatırlanması amacıyla Adıyaman Umut Kent'e, aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü derinden hissettiğimiz Arçelik Satın Alma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Hakan Kozan'ın ismini verdik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:49
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        Koç Holding, Umut Kentlerin Hikâyesine Adıyaman'da devam ediyor
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        Koç Holding, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Topluluk Şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda Adıyaman, İskenderun, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da, toplam 20 bin kişinin yaşayacağı, 5 bin adet konteyner evden oluşan Umut Kentleri kuran Koç Holding, desteğe devam ediyor.

        Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding CFO’su ve Adıyaman İlinden Sorumlu Başkanı Polat Şen, Koç Holding üst düzey yöneticileri ve Koç Gönüllüleri, Adıyaman Umut Kent Hakan Kozan Yerleşkesi’ni ziyaret ederek kent sakinleri ile bir araya geldi. Ziyarete Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Umut Kent Kaymakamı Emre Akçay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz da eşlik etti. İletişim konusunda uzman psikologlardan eğitim alan Koç Gönüllüleri, çocuklarla ve gençlerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

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        Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ülkemiz insanını ilgilendiren, sorumluluk gerektiren birçok konuda olduğu gibi bu büyük deprem felâketi karşısında da yolumuzu, kurucumuz Vehbi Koç’un varoluş ilkemiz olarak sahiplendiğimiz ’Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım’ sözü aydınlattı. Topluluk şirketlerimiz, gönüllü çalışma arkadaşlarımız ve proje paydaşlarımızla birlikte hayat normale dönene kadar Umut Kentlerde çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmeye gayret edeceğiz. Umut Kentleri kurduğumuz şehirler arasında yer alan Adıyaman’da da etki gücümüzü, iş birliklerimizi bölgenin kalkınmasını desteklemek ve kalıcı fayda sağlamak üzere kullanıyoruz. Dayanışmanın gücünü ortaya koyan Adıyaman Umut Kent’te çocukların ve gençlerin gelişimini destekleyecek, kadınların dayanışması için imkânlar sunacak, istihdamı artıracak, hayatı anlamlandıracak aktivite ve uygulamalarla depremzede vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

        Çakıroğlu, “Umut Kentlerin hayata geçirilmesine sağladığı önemli katkıların hatırlanması amacıyla Adıyaman Umut Kent’e, aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü derinden hissettiğimiz Arçelik Satın Alma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Hakan Kozan’ın ismini verdik. Hakan Kozan’ın anısını Umut Kentimizde yaşatacak, onu daima sevgi ve özlemle anacağız. Değerli çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve tüm Topluluğumuza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

        Adıyaman Umut Kent’in içerisinde 1.390 adet konteyner konut ve 261.500 metrekare alana yayılan 149 adet sosyal birim bulunuyor. Sağlıklı bir barınma imkânı sağlamanın yanı sıra sosyal ihtiyaçları da karşılamak üzere tasarlanan Adıyaman Umut Kent’te; genel sağlık ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunan merkezler, hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar, okul, ana sınıfları, kütüphane, bilgisayar odası, amfi tiyatro, kafeterya, ibadethane, market, kuaför ve çamaşırhane gibi ortak alanlar ve ücretsiz hizmetler sunan birçok sosyal destek birimi de yer alıyor.

        Eğitim alanında çocuklara yönelik faaliyet gösteren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Vehbi Koç Vakfı Öğrenim Birimi, Gelecek Hayalim Merkezi’nde gençlere yönelik faaliyet gösteren Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği, özel destek sınıflarıyla Tohum Otizm Vakfı, yazılım, donanım ve üretim alanında Dijital Kanatlar Atölyesi, futbol, basketbol, atletizm ve voleybol branşlarını barındıran Umut Kent Spor Okulları ve Vehbi Koç Vakfı Koordinasyon Merkezi sosyal donatı alanlarında destek faaliyetleri yürütüyor.

        Kentte yaşayan kadınların ekonomik hayata katılımlarının desteklenmesinin yanı sıra danışma ve eğitim alanını da içinde bulunduran faaliyetler, Hayata Destek Derneği’nin koordinatörlüğünde Kadın Dayanışma Merkezi’nde hayata geçiyor. Adıyaman Umut Kent’te, bölgedeki istihdamı geliştirmek amacıyla mesleki eğitimlerin yanı sıra staj ve iş imkânları sunuluyor.

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