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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding'ten Kalamış Yat Limanı açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding'ten Kalamış Yat Limanı açıklaması

        Koç Holding, 504 milyon dolarla en iyi ikinci teklifi verdiği Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının verilmesi için sözleşme imzalandığını duyurdu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 17:38 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:38
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        Koç Holding'ten Kalamış Yat Limanı açıklaması
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        Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde sözleşmeyi 504 milyon dolar teklif veren Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı.

        Koç Holding'den yapılan açıklamada "Kalamış AŞ tarafından 176.400.000 ABD Doları'nın ödenmesini ve kalan bedel için teminat mektubunun idareye teslimini takiben, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşme yukarıdaki şartlarla imzalanmıştır" denildi.

        Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi 16 Temmuz'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda (ÖİB) gerçekleştirilmişti.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ihalede en yüksek teklifi veren ilk üç firma onaylanırken, ihale şartnamesi hükümleri gereği teklif sahipleri sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edildi.

        İhalede en yüksek teklifi veren isim sözleşme şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle imzaya gelmezken, 504 milyon dolar ile en yüksek ikinci teklifi veren Tek-Art imza için ÖİB'ye davet edildi.

        Sözleşmeyi Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı. İmza törenine ÖİB, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile şirket temsilcileri katıldı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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