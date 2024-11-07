Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.946,13 %0,95
        DOLAR 34,2305 %0,07
        EURO 37,0166 %0,75
        GRAM ALTIN 2.960,14 %1,19
        FAİZ 44,70 %-0,58
        GÜMÜŞ GRAM 34,89 %1,70
        BITCOIN 76.531,00 %0,75
        GBP/TRY 44,5359 %0,98
        EUR/USD 1,0796 %0,62
        BRENT 75,55 %0,84
        ÇEYREK ALTIN 4.839,83 %1,19
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding'den 9 ayda 48.7 milyar dolar gelir - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding'den 9 ayda 48.7 milyar dolar gelir

        Koç Holding, yılın ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 48.7 milyar dolar gelir elde etti. Mali sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu "Koç Topluluğu olarak dünyada jeopolitik risklerin, belirsizliklerin ve zorlukların hâkim olduğu bu dönemde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 19:07 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koç Holding'den 9 ayda 48.7 milyar dolar gelir
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Koç Holding, 2024 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide bazda toplam 48.7 milyar dolar gelir elde eden Koç Holding, aynı dönemde yaklaşık 2.8 milyar dolar kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yılda gerçekleştirdiği kombine yatırımları 12.9 milyar dolara ulaştı.

        2024 yılının ilk 9 ayındaki finansal sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak dünyada jeopolitik risklerin, belirsizliklerin ve zorlukların hâkim olduğu bu dönemde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük. Bilançomuzu ve likiditemizi aynı disiplinle yönetmeye, piyasadaki dalgalanmalara karşı direnç sağlayan çeşitlendirilmiş ve dengeli portföyümüzle değer yaratmaya devam ettik” dedi.

        REKLAM

        "GÜÇLÜ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

        Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu olarak uzun vadeli stratejik hedeflerini destekleyecek güçlü yatırımları hayata geçirdiklerini kaydeden Çakıroğlu, “Ülkemiz ekonomisine katkılarımızın yanı sıra küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda uluslararası arenadaki varlığımızı da güçlendiriyoruz” dedi. Koç Topluluğu şirketlerinin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri yatırımlara dikkat çeken Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Topluluğumuzun lider ev teknolojileri şirketi Beko’nun Ortadoğu ve Afrika’da stratejik bir yatırımı daha hayata geçirmesinden mutluluk duyuyoruz. Beko’nun Mısır’da 110 milyon dolarlık yatırımla inşa ettiği beyaz eşya fabrikasının şirketimizi bölgedeki rekabette öne çıkaracağını düşünüyoruz. Ayrıca bu fabrikayla, Türkiye ile Mısır arasında 5 yılda 15 milyar dolar karşılıklı ticarete ulaşma hedefinde ülkemize destek olacağız. Diğer yandan; Beko Bangladeş’te 78 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, klima ve diğer büyük ev aletlerinin üretileceği yeni fabrikasını bu dönemde devreye aldı. Şirketimizin bu yatırımla, Güney Asya Bölgesi’nde varlığını güçlendirmesini hedefliyoruz” dedi.

        Yapı Kredi’nin Almanya’da bankacılık faaliyetlerine başladığını belirten Çakıroğlu, “Yapı Kredi, Alman Bankhaus J. Faisst (‘BHF’) hisselerinin tamamını satın alma işlemini tamamladı. Böylelikle, bankamız Azerbaycan ve Hollanda’dan sonra, ülkemiz sınırlarını aşan üçüncü bağlı ortaklığı Yapı Kredi Almanya ile faaliyetlerini Avrupa Birliği içerisinde sürdürmeye devam edecek” dedi.

        TürkTraktör’ün çiftçileri modern teknolojilerle buluşturmak için yatırımlarını sürdürdüğünü sözlerine ekleyen Çakıroğlu, “TürkTraktör, tarımsal ekipman iş alanındaki faaliyetlerini genişletmek ve büyütmek amacıyla Kayhan Ertuğrul Makina ve bağlı ortaklığı Kayhan Ertuğrul Tarım ile Terramak Tarım şirketlerini bünyesine katmak için hisse devri anlaşması imzaladı” ifadelerini kullandı.

        Koç Topluluğu’nun başarılarının birçok uluslararası itibarlı kuruluş tarafından takdir edildiğini belirten Levent Çakıroğlu, “Dünyanın en büyük şirketlerinin sıralandığı Fortune Global 500’de 194’üncü sırada yer alarak ülkemizi temsil eden tek şirket olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca, Forbes’un her yıl açıkladığı ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ küresel listesinde sekizinci kez üst üste Türkiye’nin bir numaralı işvereni olduk. Dünya genelinde ise geçtiğimiz yıla kıyasla 316 sıra yükselerek 118’inci olduk” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Habertürk Anasayfa