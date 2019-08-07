Koç'un açıklamaları şöyle:

"Transferler yaptık şimdiye kadar, daha transfer yapacağımızı ifade etmiştim. Eksiklerimiz de sizlerin de, bizlerin de ifade ettiği gibi, AUDI CUP'ta da gözlemlediğimiz gibi, 2 stoper, bir 6 numara, bir transfer daha olabilir. Bunlar arzu ettiklerimiz. Sınırlı cephaneniz olduğunda, FFP kıskacında olduğunuzda adımları dikkatli atmanız gerekiyor. Net söyleyebilirim ki, transfer olacaktır. Bizim yapacağımız transferler 2 Eylül'e kadar edevam edecektir.