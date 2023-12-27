Kobra Murat'ın hastalığı bağırsak çatlaması nedir? Bağırsak çatlamasının belirtileri nelerdir?

BAĞIRSAK ÇATLAMASI NEDİR?

Bağırsak çatlaması, tıbbi adıyla intestinal perforasyon, bağırsak duvarının herhangi bir sebeple delinmesi veya yırtılması durumudur. Bu durum, sindirim sistemi içeriğinin karın boşluğuna sızmasına neden olabilir, bu da ciddi enfeksiyonlara ve peritonit adı verilen bir duruma yol açabilir.