KOBİ tanımı güncellendi

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğiyle KOBİ'lerin belirlenmesinde kullanılan kriterlerde güncellemeye gidildi.

Buna göre KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 250 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildi. KOBİ tanımındaki çalışan sayısında ise değişikliğe gidilmeyerek '250 ve daha az kişi olarak' sabit bırakıldı.

10 MİLYON TL ALTI MİKRO İŞLETME

Yönetmelikle ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço limiti 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıkartıldı. 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit, 50 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltildi.

Düzenleme ile 250’den az çalışanı olan orta büyüklükteki işletmeler için üst limit 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıktı.

Söz konusu rakamlar son olarak Mart 2022'de güncellenmişti.

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