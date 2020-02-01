Üç çeyrek sonunda önde giden takımın toplam skoruna, 18 kez all-star seçilen ve 4 defa all-star maçının en değerli oyuncusu ödülünü kazanan Kobe Bryant'ın giydiği 24 numaralı formanın anısına 24 sayı eklenecek ve karşılaşmanın galibini belirleyecek hedef sayı ortaya çıkacak.