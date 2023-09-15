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        Haberler Gündem Eğitim Kobalt Nedir, Nerelerde Kullanılır? Kobalt Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Kobalt nedir, nerelerde kullanılır?

        1773 yılında Georg Brandt tarafından keşfedilen element, son yıllarda kullanımı artan önemli bir metalik elementtir. Boyalara renk vermesinin yanı sıra bataryaların da hammaddesini oluşturur. Arkeolojik kazılar sonucu bazı objelerin yapımında kobalta rastlanmıştır. Kobalt nedir, nerelerde kullanılır? Kobalt kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:37
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        Klor nedir, nerelerde kullanılır?
        Klor nedir, nerelerde kullanılır?

        Almanca "cin" anlamını taşıyan kobald kelimesinden türetilen elementin çoğu Afrika'dan çıkarılmaktadır. Diğer elementlerden ayrılması zor olduğundan dolayı saf kobalt elde etmek bir dizi işlem gerektirir. Kobalt nedir? Nerelerde kullanılır? Kobalt simgesi ve sembolü nedir? Kobalt periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Kobalt Nedir?

        Kobalt elementi gümüş- beyaz, sert, parlak ve kırılgan bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Demir gibi manyetize edilebilen bu element, fiziksel özellikler bakımından demir ve nikele benzerlik gösterir. Kimyasal olarak aktif bir element olup birçok bileşik oluşturur. MÖ 3000 yıllarında Pers İmparatorluğu’nda kullanılan takılarda, Mısır heykellerinde ve Çin’deki Tang Hanedanı döneminde yapılan camlarda kobalta rastlanmaktadır.

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        Doğada saf kobalt çok nadir bulunmaktadır. Bu sebeple de hem bulunması hem de işlenmesi zordur. Çeşitli bileşiklerle birlikte çıkarılır ve bir takım işlemlerin ardından kobalt elde edilir. Demir, nikel, bakır, mangan,arsenik ve çinko cevherlerinden yan ürün olarak elde edilebilmektedir.

        Kobalt Nerelerde Kullanılır?

        Kobalt; çeşitli ticari, endüstriyel ve askeri uygulamalarda kullanılan bir metaldir. İşte, kobaltın kullanıldığı alanlar:

        • Mıknatıs ve elektromıknatıslar
        • Jet türbinleri ve gaz türbin jeneratörleri
        • Elektro kaplamada
        • Boya sektöründe renk verici pigmentler olarak
        • Petrol, seramik ve cam sanayi
        • Süper alaşımlar
        • Yüksek kapasiteli pil ve bataryalar
        • Radyoaktif kobalt-60, kanser tedavisinde
        • Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmada

        Kobalt Simgesi

        Kobaltın simgesi “Co” olarak ifade edilmektedir. Kobalt cevherleri arasında eritrit, kobaltit, skutterudit ve glokodot yer almaktadır. Yıllık üretimi 17.00 tondur.

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        Kobalt Sembolü

        “Co” sembolüne sahip element, hayati öneme sahiptir. B12 vitaminin önemli bir bileşeni olan elementin eksikliği hastalıklara yol açabilmektedir. Mineral eksikliğini gidermek amacıyla belirli hayvanların yemlerine kobalt tuzları eklenmektedir. Ancak yüksek dozda alımı kansere yol açabildiğinden dolayı doz hesaplamasında dikkatli olunmalıdır.

        Kobalt Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 4. periyodunun 9. grubunda bulunan elementin atom numarası 27’dir. Erime noktası yüksek, yüksek ısıya dayanıklı bir yapıya sahip olduğundan dolayı jet türbinlerinde ve gaz türbin jeneratörlerinde tercih edilmektedir. Kimya literatüründe "kobalt mavisi" diye bir terim bulunmaktadır. Kobaltın verdiği mavi renk sebebiyle bu terim kullanılmaktadır.

        Kobalt Kullanım Alanları

        Kobaltın kullanım alanları oldukça merak edilen konulardan biridir. Elementin kullanım alanları çok yönlü olarak dağılım göstermektedir. Kobaltın kullanım alanları şunlardır:

        • Çini, cam ve çömlek yapımı
        • Elmas takımları
        • Manyetik malzemeler
        • Mürekkep kurutucular
        • Yapıştırıcılar
        • Vida ve cıvatalar
        • Yağ ve kükürt gidericiler
        • Elektronik malzemeler
        • Elektrikli araçlar
        • Cep telefonları
        • Pil ve bataryalar
        • Petrol ürünleri
        • Egzoz kanalları
        • Hayvan yemleri
        • Biyolojik arıtma sistemleri
        • Sterilizasyon işlemleri
        • Radyoaktif izleme işlemleri
        • Fotoğraf ve video kayıt sistemleri
        • Cerrahide kullanılan malzemeler
        • Süs eşyaları ve mavi renkli takılar

        Kobalt Özellikleri

        • Erime noktası 1493 derece, kaynama noktası 3100 derecedir; oksitlenme kabiliyeti demirden azdır.
        • Okyanus tabanlarında nodüller halinde bulunabilir.
        • Alüminyum ve nikel alaşımları güçlü mıknatıslar elde etmek için tercih edilir.
        • Paslanmaya dirençli yapısı sebebiyle kaplama malzemesi olarak da kullanılmaktadır.
        • Bazı ülkelerde besinleri ışınla steril hale getirmek ve raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılmaktadır.
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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