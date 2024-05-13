Klasik müzik dinleyen tavuklar daha çok yumurtladı

"TAVUKLARDA RAHATLAMA OLDU"

İHA muhabirine açıklamada bulunan Teymur, artık emekliliğin keyfini çıkartmaya başladığını söyledi. Klasik müzikle verimi artırdığını belirten Teymur, "Daha önce tavukların yumurtlamasından verim alamıyordum. İnterneti araştırırken klasik müzik dinleterek daha çok verim aldıkları bir habere rast geldim. Hem süt veren hayvanlarda hem de diğer hayvanlarda olduğunu görünce denemeye karar verdim. 10 gündür bu müziği dinletiyorum. Bu müzikle beraber tavuklarda hem bir rahatlama oldu hem de yumurta verimini artırdı” dedi.