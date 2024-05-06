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        Haberler Spor Futbol Diğer KKTC futbolunda yeni dönem: VAR artık Ada'da da var - Futbol Haberleri

        KKTC futbolunda yeni dönem: VAR artık Ada'da da var

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Süper Ligi'nde, VAR sistemi, resmi olarak uygulanmaya başlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:55
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        KKTC futbolunda yeni dönem!
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Süper Ligi'nde, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, resmi olarak uygulanmaya başlandı. KKTC Süper Ligi'nde sezonun son haftasında oynanan Göçmenköy - Doğan Türk Birliği karşılaşmasında kullanılan VAR sistemi ile Ada futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

        Kuzey Kıbrıs futbolundaki bu önemli teknolojik adım, futbol karşılaşmalarında hatalı kararların minimuma indirilmesi ve oyun kalitesinin artırılması hedefiyle yürürlüğe girdi. VAR sistemi müsabakalarda gol, penaltı, doğrudan kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gösterilme durumlarında devreye girecek. Sistemin uygulanmasıyla birlikte, hakemler saha içi kararlarını daha güvenli bir şekilde verebilecek, bu da maçların daha adil bir şekilde sonuçlanmasına olanak tanıyacak.

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        HASAN SERTOĞLU: MİRACLE CAS & MORE'UN DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN VAR, KUZEY KIBRIS FUTBOL TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA AÇTI

        VAR sisteminin kullanılmaya başlanmasının ardından Kıbrıs'ta futbolun daha rekabetçi hale geleceğini belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, "VAR sisteminin uygulamaya alınmasının, Kıbrıs futbolunun uluslararası standartlarda daha rekabetçi hale gelmesine katkı sağlayacak ve taraftarlar maçlardan daha fazla memnuniyet duyacaklar. İlk testler ve uygulamalar, seyirciler ve takımlar tarafından olumlu karşılanırken, sistem hakkında farkındalık ve eğitim çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu yeni sistemle birlikte, KKTC futbolunun daha şeffaf, daha adil ve daha heyecanlı bir evreye adım attığına şahit olacağımızı düşünüyorum. Miracle Cas and More'un desteğiyle hayata geçirilen VAR, Kuzey Kıbrıs futbol tarihinde yeni bir sayfa açarken, tüm futbolseverlere umut vadediyor" şeklinde konuştu.

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        TUGAY KERİMOĞLU: KUZEY KIBRIS'TA FUTBOLA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM

        KKTC Süper Lig lideri Miracle Değirmenlik Spor'da sportif direktör olarak görev yapan Tugay Kerimoğlu, "Futbol, her yaştan insanın hayatına dokunan dünyanın en güzel oyunudur. Kuzey Kıbrıs'ta futbola dair büyük bir fırsat gördüğüm için buradayım. VAR teknolojisinin adaya getirilmesini önemsiyorum ve bu kadar kısa sürede bunu sağlayan KTFF başkanımız Hasan Sertoğlu'na ve Miracle grubuna minnettarım. Kuzey Kıbrıs'ta futbolun geleceğini şekillendirmek ve genç yeteneklere yatırım yapmak bizim için çok önemli. Genç futbolcuları keşfetmek, onlara modern eğitimler vermek ve uluslararası seviyede rekabet edebilir hale getirmek temel amacımız. Miracle Değirmenlik Spor olarak, futbol akademimizi modern teknolojilerle donatarak, genç sporcularımızın en iyi şekilde gelişmelerini sağlayacak bir ortam yaratmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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