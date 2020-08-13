KKTC Başbakanı'ndan Doğu Akdeniz mesajı

AA

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin, "Doğu Akdeniz'de Türkiye ve biz, hakkımızı arıyoruz ancak hakkımızı da yedirtmeyiz. Doğu Akdeniz'de haklarımızın müdafaasında Türkiye ile yüzde yüz uyumlu hareket etmek bizlerin felsefesidir" ifadelerini kullandı.

Kapalı Maraş'ın açılması konusunu değerlendiren Başbakan Tatar, "Bizim düşüncemiz, oradaki mal ve mülklerin eski sakinlerine iade edilmesi şartıyla Maraş'ın açılmasıdır. Bu saatten sonra artık bunu (Maraş'ın açılması) daha da geciktirmenin anlamı yok" dedi.

Tatar, Türkiye'nin KKTC'ye pandemi hastanesi yapacağını açıklarken, "Türkiye, KKTC'ye 100 yataklı hastane yapma kararı aldı. İnşallah, gelecek hafta pandemi hastanesinin temelinin atılması planlanıyor" diye konuştu.