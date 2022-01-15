KKM hesabı büyüklüğü 131 milyar TL'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi

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