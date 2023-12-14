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        Haberler Ekonomi Para KKM'de düşüş yavaşladı - Para Haberleri

        KKM'de düşüş yavaşladı

        KKM hesaplarında 8 Aralık haftasında 13.4 milyar lira ile son 10 haftanın en yavaş düşüşü kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:45
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        KKM'de düşüş yavaşladı
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        Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki aralıksız düşüş 16. haftasına girdi. BDDK 8 Aralık haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 700 milyar 940 milyon lira oldu.

        Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        8.12.2023 2.700.940,29 -13.402,46
        1.12.2023 2.714.342,75 -24.337,53
        24.11.2023 2.738.680,28 -29.221,99
        17.11.2023 2.767.902,27 -70.885,98
        10.11.2023 2.838.788,25 -82.879,73
        3.11.2023 2.921.667,98 -86.218,44
        27.10.2023 3.007.886,42 -62.288,45
        20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00
        13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61
        6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55
        29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04
        22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94
        15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32
        8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43
        1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90
        25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93

        8 Aralık haftasında KKM hesaplarında 13 milyar 402 milyon liralık düşüş yaşandı. 1 Aralık haftasında da düşüş 24 milyar 337 milyon lira olmuştu.

        8 Aralık haftasında KKM'de 10 haftanın en yavaş düşüşü kaydedildi.

        İLK ADIM AĞUSTOSTA ATILDI

        Merkez Bankası ilk olarak 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak bir düzenlemeye gitti.

        Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

        Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

        14 Eylül'de ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKM'de zorunlu karşılıklar yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi.

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        TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

        Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

        Kararla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.

        Son olarak kasım başında Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'ne göre KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

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