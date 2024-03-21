Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.098,52 %1,60
        DOLAR 32,1317 %-0,75
        EURO 35,1852 %-0,63
        ALTIN 2.281,54 %0,34
        FAİZ 49,28 %0,92
        GÜMÜŞ GRAM 26,31 %-1,20
        BITCOIN 67.290,00 %0,32
        GBP/TRY 41,0809 %-0,83
        EUR/USD 1,0916 %-0,06
        BRENT 85,66 %-0,34
        ÇEYREK ALTIN 3.729,65 %0,32
        Haberler Ekonomi Para KKM'de düşüş 30. haftasında - Para Haberleri

        KKM'de düşüş 30. haftasında

        15 Mart haftasında KKM hesaplarında 8.1 milyar liralık düşüş yaşandı. Aralıksız düşüş 30. haftasına girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKM'de düşüş 30. haftasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        BDDK 15 Mart haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 295 milyar 572 milyon lira oldu.

        15 Mart haftasında KKM hesaplarında 8 milyar 114 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'deki aralıksız düşüş 2 hafta üst üste 10 milyar liranın altında kaldı.

        Genel olarak aralıksız düşüş ise 30. haftasına girdi.

        Hafta KKM(milyon TL) Değişim (milyon TL)
        15.03.2024 2.295.571,94 -8.114,53
        8.03.2024 2.303.686,47 -7.349,98
        1.03.2024 2.311.036,45 -12.823,79
        23.02.2024 2.323.860,24 -19.316,59
        16.02.2024 2.343.176,83 -24.545,37
        9.02.2024 2.367.722,20 -14.766,27
        2.02.2024 2.382.488,47 -76.057,37
        26.01.2024 2.458.545,84 -44.063,20
        19.01.2024 2.502.609,04 -26.345,03
        12.01.2024 2.528.954,07 -47.503,70
        5.01.2024 2.576.457,77 -49.896,09
        29.12.2023 2.626.353,86 -25.477,65
        22.12.2023 2.651.831,51 -30.410,34
        15.12.2023 2.682.241,85 -18.698,44
        8.12.2023 2.700.940,29 -13.402,46
        1.12.2023 2.714.342,75 -24.337,53
        24.11.2023 2.738.680,28 -29.221,99
        17.11.2023 2.767.902,27 -70.885,98
        10.11.2023 2.838.788,25 -82.879,73
        3.11.2023 2.921.667,98 -86.218,44
        27.10.2023 3.007.886,42 -62.288,45
        20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00
        13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61
        6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55
        29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04
        22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94
        15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32
        8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43
        1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90
        25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Habertürk Anasayfa