KKM'de düşüş 30. haftasında

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BDDK 15 Mart haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 295 milyar 572 milyon lira oldu.

15 Mart haftasında KKM hesaplarında 8 milyar 114 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'deki aralıksız düşüş 2 hafta üst üste 10 milyar liranın altında kaldı.

Genel olarak aralıksız düşüş ise 30. haftasına girdi.

Hafta KKM(milyon TL) Değişim (milyon TL) 15.03.2024 2.295.571,94 -8.114,53 8.03.2024 2.303.686,47 -7.349,98 1.03.2024 2.311.036,45 -12.823,79 23.02.2024 2.323.860,24 -19.316,59 16.02.2024 2.343.176,83 -24.545,37 9.02.2024 2.367.722,20 -14.766,27 2.02.2024 2.382.488,47 -76.057,37 26.01.2024 2.458.545,84 -44.063,20 19.01.2024 2.502.609,04 -26.345,03 12.01.2024 2.528.954,07 -47.503,70 5.01.2024 2.576.457,77 -49.896,09 29.12.2023 2.626.353,86 -25.477,65 22.12.2023 2.651.831,51 -30.410,34 15.12.2023 2.682.241,85 -18.698,44 8.12.2023 2.700.940,29 -13.402,46 1.12.2023 2.714.342,75 -24.337,53 24.11.2023 2.738.680,28 -29.221,99 17.11.2023 2.767.902,27 -70.885,98 10.11.2023 2.838.788,25 -82.879,73 3.11.2023 2.921.667,98 -86.218,44 27.10.2023 3.007.886,42 -62.288,45 20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00 13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61 6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55 29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04 22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94 15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32 8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43 1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90 25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93