Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Para KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi - Para Haberleri

        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi

        8 Eylül haftasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 15 milyar 719 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece son 3 haftada KKM hesaplarında 75 milyar 342 milyon TL düşüş yaşanmış oldu

        Selim Karahan
        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 14.09.2023 - 14:46 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik attığı adımlar etkisini göstermeye devam etse de hesaplardaki gerileme hızı düştü.

        BDDK 8 Eylül haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 332 milyar 606 milyon lira ile son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

        8 Eylül haftasında KKM hesaplarında 15 milyar 719 milyon liralık düşüş yaşandı. Düşüş, 1 Eylül haftasında 20 milyar 327 milyon TL, 25 Ağustos haftasında ise 39 milyar 295 milyon TL olarak kayıtlara geçmişti. Böylece son 3 haftada KKM hesaplarında 75 milyar 342 milyon TL düşüş yaşanmış oldu.

        Tarih KKM toplam (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43
        1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90
        25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93
        18.08.2023 3.407.948,59 50.240,16
        11.08.2023 3.357.708,43 75.337,36
        4.08.2023 3.282.371,07 149.903,06
        28.07.2023 3.132.468,01 58.563,00
        21.07.2023 3.073.905,01 111.629,93
        14.07.2023 2.962.275,08 115.599,85
        7.07.2023 2.846.675,23 107.281,14
        27.06.2023 2.739.394,09 19.785,61
        23.06.2023 2.719.608,48 91.295,49
        16.06.2023 2.628.312,99 52.309,73
        9.06.2023 2.576.003,26 42.396,24
        2.06.2023 2.533.607,02 34.879,90
        26.05.2023 2.498.727,12 100.558,12
        18.05.2023 2.398.169,00 51.413,19
        12.05.2023 2.346.755,81 143.630,96
        5.05.2023 2.203.124,85 85.534,24
        28.04.2023 2.117.590,61 137.797,73
        20.04.2023 1.979.792,88 89.208,51
        14.04.2023 1.890.584,37 113.753,90
        7.04.2023 1.776.830,47 75.767,28
        31.03.2023 1.701.063,19 28.229,98
        24.03.2023 1.672.833,21 33.071,32
        17.03.2023 1.639.761,89 36.343,89
        10.03.2023 1.603.418,00 26.227,24
        3.03.2023 1.577.190,76 25.365,53
        24.02.2023 1.551.825,23 51.973,03
        17.02.2023 1.499.852,20 16.433,22
        10.02.2023 1.483.418,98 27.682,69
        3.02.2023 1.455.736,29 48.892,08
        27.01.2023 1.406.844,21 21.198,68
        20.01.2023 1.385.645,53 12.230,77
        13.01.2023 1.373.414,76 3.405,67
        6.01.2023 1.370.009,09 -45.293,48

        20 AĞUSTOS'TA AZALTACAK ADIMLAR ATILDI

        Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.

        REKLAM

        Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

        Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

        ZORUNLU KARŞILIKLAR ARTIRILDI

        Bugün ise (14 Eylül) Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKM'de zorunlu karşılıklar yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi.

        TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

        Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

        Kararla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Habertürk Anasayfa