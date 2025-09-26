Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "KKKA'da 110 hastadan 10'u öldü" | Sağlık Haberleri

        Prof. Dr. Şengönül: KKKA'da 110 hastadan 10'u öldü, yüzde 90 oranında başarı var

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'nın (KKKA) ölüm oranlarına ilişkin "Burada yüzde 90 oranında bir başarı var. 110 kişiden 100 kişinin hayatını kurtarmışız. Eskiden yüzde 90'ı ölümle sonuçlanıyordu. Türkiye'de bu başarı oranı hiçbir yerde yoktur" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 14:36 Güncelleme: 26.09.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "KKKA'da 110 hastadan 10'u öldü"
        ABONE OL
        ABONE OL

        SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Sivas'ta basın toplantısı düzenledi. Üniversiteye bağlı bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şengönül, çalışmaları hakkında konuştu. Prof. Dr. Şengönül, her yıl özellikle bahar ve yaz aylarında kırsal alanda ortaya çıkan ve ölümlere neden olan kene vakalarına ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Şengönül, KKKA tedavisinde SCÜ Tıp Fakültesi'nin çevre hastanelere göre en deneyimli hastane olduğunu söyledi.

        "VAKALARIN 37'Sİ ÇOCUK"

        Hasta sayısı ve ölüm oranlarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Şengönül, "KKKA şüphesiyle bu sene 204 hasta hastanemize başvurmuş durumdadır. Bu sayının 110 tanesinde yapılan testleri pozitif çıkmıştır. Bunlardan 10 kişisi vefat etti. Bu da genelde son anda gelenler ya da keneyi kendisinin çıkarması sonucu ölenlerdir. Burada yüzde 90 oranında bir başarı var. 110 kişiden 100 kişinin hayatını kurtarmışız. Eskiden yüzde 90'ı ölümle sonuçlanıyordu. Türkiye'de bu başarı oranı hiçbir yerde yoktur. Bu konuda sağlık personelimiz ve hekimlerimiz uzmanlaştı. Bu vakaların 37'si de çocuktur" dedi. Kampüs içerisinde de bu yıl kene ile mücadele ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Şengönül, yıl boyunca ilaçlama yaptıklarını belirtti.

        "AŞI 2026 YILINDA HIZ KAZANACAK"

        Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren SCÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan ise "Bu konuda İsveç kökenli bir aşı çalışması var. Buna üniversitemiz de katkıda bulunuyor. Şu anda FAZ-1 sonlandı. Faz-2'ye geçiş yapıldı. FAZ-2'nin bir kısmı da önümüzdeki yıl için Türkiye'de bizim üniversitemize alınacak. FAZ-3'te de zaten aşı piyasaya çıkmış olacak. Önümüzdeki yıl için biraz daha hız kazanmış durumdadır. Bir süre sonra devreye girecek" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Ekmek kavgası kanlı bitti!
        Ekmek kavgası kanlı bitti!
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        4 çocuk annesini porselen bardakla öldürdü!
        4 çocuk annesini porselen bardakla öldürdü!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        "UEFA ile FIFA, doğru ve ahlaki olanı yapmalı"
        "UEFA ile FIFA, doğru ve ahlaki olanı yapmalı"
        Bugün uzaktan boşanıyor
        Bugün uzaktan boşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        Habertürk Anasayfa