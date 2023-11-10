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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kjetil Knutsen: Buradan 3 puan ile döndüğümüz için mutluyuz - Beşiktaş Haberleri

        Kjetil Knutsen: Buradan 3 puan ile döndüğümüz için mutluyuz

        Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Beşiktaş maçının ardından kaliteli ve tecrübeli bir takıma karşı iyi oynadıklarını söyleyerek, "Buradan 3 puan ile döndüğümüz için mutluyuz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 00:05 Güncelleme: 10.11.2023 - 00:05
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        "3 puan için mutluyuz"
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında Bodo Glimt, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, “Beşiktaş, ilk yarı baskılı oynadı. Biz öne geçtik. İkinci yarı farkı ikiye çıkarınca rakibimizin baskısı daha da arttı. Beşiktaş, iyi bir ekip ve tecrübeli bir kulüp. Sonuç olarak galip geldik. Farklı uluslardan takımların karşı karşıya geldiği bu tür turnuvalar önemli. Buradan 3 puan ile döndüğümüz için mutluyuz” şeklinde konuştu.

        Avrupa’da devam etmek istediklerini dile getiren Knutsen, “Biz takım olarak elimizden geleni yapıyoruz. Beşiktaş iyi ve kaliteli bir takım. Bizim kendimize has taktiklerimiz vardı ve o şekilde sahaya çıktık. İki takım arasında kalite, tecrübe ve oyuncu değerleri açısından büyük fark olduğunu biliyoruz. Ama biz de elimizden geleni yaptık ve galip geldik” diye konuştu.

        Karşılaşma öncesi Bodo/Glimt takımının stadyuma geç gelmesinin sebebini bilmediğini söyleyen Knutsen, “Neden geç kaldığımızı bilmiyorum. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Oyuncularım sahaya geç geldiler. Yaklaşık 1 saat daha önce sahaya gelebilmemiz gerekiyordu. Tüm bunların dışında burada iyi ağırlandık. Beşiktaş, Norveç’e gelirse biz de aynı misafirperverliği göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

        İstanbul’a gelen taraftarlarına teşekkür eden Kjetil Knutsen, “Yaklaşık 330 kadar taraftarımız buradaydı. Ellerinden geldiğince sesleri çıktı ve takımı desteklediler. Onlara teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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