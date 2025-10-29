Kızıyla 24 yıldır küs olan Anthony Hopkins: Davet gönderdim ama cevap vermedi

'Kuzuların Sessizliği' filminin yıldızı Anthony Hopkins, tek çocuğu Abigail Hopkins ile yıllardır küs. 87 yaşındaki Oscar'lı oyuncunun kızı Abigail Hopkins, oyuncunun ilk eşi olan annesi Petronella Barker ile birlikte yaşıyor.

Anthony Hopkins'in şimdiki eşi Stella Hopkins, ünlü oyuncunun kızına yeniden bir araya gelme daveti gönderse de Abigail Hopkins, bu daveti görmezden geldi. Hollywood yıldızı, kızıyla aralarındaki anlaşmazlığı gideremeyeceklerini kabullenmiş durumda.

New York Times'a konuşan Anthony Hopkins; "Eşim Stella, Abigail'e bizi görmeye gelmesi için bir davet gönderdi. Tek kelime cevap gelmedi. Bu yüzden, tamam, olur diyorum. Ona iyi dileklerimi iletiyorum ama bunun için kendimi tüketmeyeceğim. Eğer hayatınızı kinle harcamak istiyorsanız, tamam, devam edin" dedi.

"Geçmişe kin besleyebilirim ama bu ölüm demektir. Yaşamıyorsunuzdur" diyen Anthony Hopkins; "Bir şeyi kabul etmelisiniz: Kusurluyuz. Yüce değiliz. Hepimiz günahkârız, aziziz ya da her neysek... Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadesini kullandı.

1972'de Abigail Hopkins henüz küçük bir çocukken Petronella Barker'dan ayrılan Anthony Hopkins, durumu çözmek için elinden geleni yaptığına inanıyor ve şimdi bu durumun üstesinden gelmek istiyor. "Hayat acı verici. Bazen insanlar incinir. Bazen biz inciniriz" diyen oyuncu; "Ama böyle yaşayamazsın. 'Üstesinden geleyim' demelisin. Üstesinden gelemezsen, sorun değil, sana bol şans. Yargılamıyorum. Ama elimden geleni yaptım. İşte bu kadar. Söylemek istediğim tek şey bu" şeklinde konuştu.

Gelecek ay anı kitabı 'We Did OK, Kid'i yayımlayacak olan Hopkins, kızı Abigail'in kitabı okuyup okumamasını umursamıyor. Kızının, otobiyografisini okumasını umup ummadığı sorulduğunda Anthony Hopkins; "Bunu cevaplamayacağım. Hayır, umursamıyorum" diye yanıt verdi. Muhabirin konuyu kapatacağını söylemesi üzerine Hopkins, "Lütfen. Bunu yapmanızı istiyorum. Çünkü onu incitmek istemiyorum" ifadesini kullandı. 2006'da Abigail Hopkins, o zamanlar beş yıldır görüşmediği babasıyla barışmaya açık olduğunu söylemişti. Telegraph'a konuşan Abigail Hopkins; "Yine de bunun karşılıklı bir şey olması gerekir" demişti. "Bu konuda ne hissedeceğimi bilmiyorum. Hiçbir zaman gerçekten yakın olmadık. Hayatla ilgili önemli meseleleri hiç konuşmadık" diyen Abigail, "İlişkimiz her zaman çok inişli çıkışlıydı. Onunla bu tür şeyleri konuşabileceğimi hiç düşünmedim. Babamı seviyorum. Bana çok destek oldu. Gerçekten iyi olmasını diliyorum. Ama müziğim sayesinde belli bir bağımsızlık buldum. Kendime gölgeden çıkmak için zaman tanımam gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.