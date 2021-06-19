Samsun'un tanıtımı için bunu çok önemsiyoruz. Hem kuş varlığı hem sulak alanlardaki ekolojik yaşam hem de nilüfer çiçekleri izlenebiliyor. Nilüfer çiçeklerinin deltanın tanıtımı ve geleceği için ayrı bir öneme sahip olduğunu biliyoruz" diye konuştu.