Kızıldeniz nerede? Kızıldeniz hangi şehirde, ülkede?

KIZILDENİZ NEREDE?

Kızıldeniz, Afrika ile Arap Yarımadası arasında uzanan dar ve uzun bir iç denizdir. Yaklaşık 2.250 kilometre uzunluğundaki bu su yolu, Akdeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan en önemli geçiş noktalarından biridir. Kuzeyde Süveyş Körfezi ve Akabe Körfezi’yle son bulur, güneyde ise Babülmendep Boğazı üzerinden Aden Körfezi’ne açılır. Jeolojik olarak dünyanın en genç denizlerinden biri olan Kızıldeniz, Afrika ve Arap levhalarının birbirinden ayrılmasıyla oluşmuş bir yarı-okyanus havzasıdır. Adını, sudaki mikroorganizmaların zaman zaman oluşturduğu kızılımsı yansımadan alır; gün batımında bu renk değişimi hâlâ görülebilir.

KIZILDENİZ HANGİ ŞEHİRDE?

Kızıldeniz tek bir şehrin değil, birçok ülkenin kıyı kentlerinin paylaştığı bir doğal harikadır. Mısır kıyılarında Hurghada, Şarm El Şeyh ve Marsa Alam; Suudi Arabistan tarafında Cidde ve Yanbu; Ürdün’de Akabe; İsrail’de Eilat bu denizin etrafındaki en bilinen şehirlerdir. Her biri, aynı denizi paylaşmalarına rağmen farklı kültürlere, mimarilere ve yaşam biçimlerine sahiptir. Özellikle Şarm El Şeyh, 1980’lerden itibaren dünyanın en popüler dalış merkezlerinden biri haline gelmiştir.

KIZILDENİZ HANGİ ÜLKEDE? Kızıldeniz, altı ülkenin kıyılarını paylaşır: Mısır, Sudan, Eritre, Cibuti, Suudi Arabistan ve Yemen. Bu ülkelerden Mısır ve Suudi Arabistan, turizm ve ticaret açısından denizden en fazla faydalanan iki ülke olarak öne çıkar. Mısır tarafı, turistik tesisler ve dalış bölgeleriyle dikkat çekerken, Suudi Arabistan son yıllarda "Kızıldeniz Projesi" adı altında bölgeyi sürdürülebilir turizmle yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Ayrıca Kızıldeniz, deniz taşımacılığı açısından da hayati öneme sahiptir. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 10'u bu deniz üzerinden gerçekleşir. Süveyş Kanalı sayesinde Akdeniz'e bağlanması, onu stratejik anlamda dünyanın en değerli su yollarından biri haline getirir. KIZILDENİZ'E NASIL GİDİLİR? Kızıldeniz'e ulaşmak için en kolay rota Mısır üzerinden gerçekleşir. Türkiye'den Kahire, Şarm El Şeyh veya Hurghada şehirlerine direkt uçuşlar bulunur. Kahire'den Hurghada'ya karayoluyla yaklaşık beş saatlik bir yolculukla ulaşılır. Suudi Arabistan tarafına gitmek isteyenler için ise Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı bölgeye en yakın uluslararası giriş kapısıdır. Ürdün'ün Akabe kenti, hem kara hem deniz yoluyla erişilebilirliği sayesinde Kızıldeniz'e alternatif bir giriş noktası sunar. Akabe, İsrail sınırına birkaç kilometre uzaklıktadır ve buradan Eilat'a geçiş oldukça kolaydır. Her iki şehir de küçük ama turizm açısından son derece canlıdır. En iyi ziyaret dönemi ekim ile nisan ayları arasıdır. Bu dönemde hava sıcaklıkları 25–30 derece civarında seyreder ve deniz görüş mesafesi maksimum seviyededir. Yaz aylarında sıcaklık 45 dereceye kadar çıkabilir, bu nedenle dalış ve doğa gezileri için ilkbahar ve sonbahar daha elverişlidir.

KIZILDENİZ’DE NELER YAPILIR? Kızıldeniz, doğa ve macera severler için gerçek bir açık hava laboratuvarıdır. En bilinen aktivitelerin başında dalış ve şnorkelle yüzme gelir. Su altı görüşünün 40 metreye kadar ulaştığı bölgede, yüzlerce mercan türü, tropikal balıklar, deniz kaplumbağaları ve bazen zararsız köpekbalıklarıyla aynı sularda yüzmek mümkündür. Özellikle Şarm El Şeyh’teki Ras Mohammed Milli Parkı ve Hurghada açıklarındaki Giftun Adası, dalış tutkunlarının vazgeçilmez duraklarıdır. Denizin yüzeyinde kalmayı tercih edenler için yelkencilik, rüzgâr sörfü ve tekne gezileri popülerdir. Gün boyu düzenlenen mavi turlar, turkuaz koylarda yüzme molaları ve mercan resifleri arasında fotoğraf durakları sunar.