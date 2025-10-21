Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kızıldeniz nerede? Kızıldeniz hangi şehirde, ülkede?

        Kızıldeniz nerede? Kızıldeniz hangi şehirde, ülkede?

        Eşsiz su altı yaşamı ve turkuaz sularıyla tanınan Kızıldeniz, dalış meraklılarının ve gezginlerin favori duraklarından biri. Coğrafi özellikleri ve tarihi geçmişiyle hem turizm hem de ticaret açısından önemli bir konuma sahip. Ancak günümüzde hala Kızıldeniz'in tam olarak nerede bulunduğu ve hangi ülkelerle çevrili olduğu soruları internet üzerinden de araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Kızıldeniz nerede? Kızıldeniz hangi şehirde, ülkede?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıldeniz nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIZILDENİZ NEREDE?

        Kızıldeniz, Afrika ile Arap Yarımadası arasında uzanan dar ve uzun bir iç denizdir. Yaklaşık 2.250 kilometre uzunluğundaki bu su yolu, Akdeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan en önemli geçiş noktalarından biridir. Kuzeyde Süveyş Körfezi ve Akabe Körfezi’yle son bulur, güneyde ise Babülmendep Boğazı üzerinden Aden Körfezi’ne açılır. Jeolojik olarak dünyanın en genç denizlerinden biri olan Kızıldeniz, Afrika ve Arap levhalarının birbirinden ayrılmasıyla oluşmuş bir yarı-okyanus havzasıdır. Adını, sudaki mikroorganizmaların zaman zaman oluşturduğu kızılımsı yansımadan alır; gün batımında bu renk değişimi hâlâ görülebilir.

        REKLAM

        KIZILDENİZ HANGİ ŞEHİRDE?

        Kızıldeniz tek bir şehrin değil, birçok ülkenin kıyı kentlerinin paylaştığı bir doğal harikadır. Mısır kıyılarında Hurghada, Şarm El Şeyh ve Marsa Alam; Suudi Arabistan tarafında Cidde ve Yanbu; Ürdün’de Akabe; İsrail’de Eilat bu denizin etrafındaki en bilinen şehirlerdir. Her biri, aynı denizi paylaşmalarına rağmen farklı kültürlere, mimarilere ve yaşam biçimlerine sahiptir. Özellikle Şarm El Şeyh, 1980’lerden itibaren dünyanın en popüler dalış merkezlerinden biri haline gelmiştir.

        KIZILDENİZ HANGİ ÜLKEDE?

        Kızıldeniz, altı ülkenin kıyılarını paylaşır: Mısır, Sudan, Eritre, Cibuti, Suudi Arabistan ve Yemen. Bu ülkelerden Mısır ve Suudi Arabistan, turizm ve ticaret açısından denizden en fazla faydalanan iki ülke olarak öne çıkar. Mısır tarafı, turistik tesisler ve dalış bölgeleriyle dikkat çekerken, Suudi Arabistan son yıllarda “Kızıldeniz Projesi” adı altında bölgeyi sürdürülebilir turizmle yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Ayrıca Kızıldeniz, deniz taşımacılığı açısından da hayati öneme sahiptir. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 10’u bu deniz üzerinden gerçekleşir. Süveyş Kanalı sayesinde Akdeniz’e bağlanması, onu stratejik anlamda dünyanın en değerli su yollarından biri haline getirir.

        REKLAM

        KIZILDENİZ’E NASIL GİDİLİR?

        Kızıldeniz’e ulaşmak için en kolay rota Mısır üzerinden gerçekleşir. Türkiye’den Kahire, Şarm El Şeyh veya Hurghada şehirlerine direkt uçuşlar bulunur. Kahire’den Hurghada’ya karayoluyla yaklaşık beş saatlik bir yolculukla ulaşılır. Suudi Arabistan tarafına gitmek isteyenler için ise Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı bölgeye en yakın uluslararası giriş kapısıdır. Ürdün’ün Akabe kenti, hem kara hem deniz yoluyla erişilebilirliği sayesinde Kızıldeniz’e alternatif bir giriş noktası sunar. Akabe, İsrail sınırına birkaç kilometre uzaklıktadır ve buradan Eilat’a geçiş oldukça kolaydır. Her iki şehir de küçük ama turizm açısından son derece canlıdır. En iyi ziyaret dönemi ekim ile nisan ayları arasıdır. Bu dönemde hava sıcaklıkları 25–30 derece civarında seyreder ve deniz görüş mesafesi maksimum seviyededir. Yaz aylarında sıcaklık 45 dereceye kadar çıkabilir, bu nedenle dalış ve doğa gezileri için ilkbahar ve sonbahar daha elverişlidir.

        KIZILDENİZ’DE NELER YAPILIR?

        Kızıldeniz, doğa ve macera severler için gerçek bir açık hava laboratuvarıdır. En bilinen aktivitelerin başında dalış ve şnorkelle yüzme gelir. Su altı görüşünün 40 metreye kadar ulaştığı bölgede, yüzlerce mercan türü, tropikal balıklar, deniz kaplumbağaları ve bazen zararsız köpekbalıklarıyla aynı sularda yüzmek mümkündür. Özellikle Şarm El Şeyh’teki Ras Mohammed Milli Parkı ve Hurghada açıklarındaki Giftun Adası, dalış tutkunlarının vazgeçilmez duraklarıdır. Denizin yüzeyinde kalmayı tercih edenler için yelkencilik, rüzgâr sörfü ve tekne gezileri popülerdir. Gün boyu düzenlenen mavi turlar, turkuaz koylarda yüzme molaları ve mercan resifleri arasında fotoğraf durakları sunar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Habertürk Anasayfa