Kızıldeniz'deki mercanlar görüntülendi
Kızıldeniz'in su altı güzelliği ve mercanları kayıt altına alındı. Mercanlar ve onların üzerinde yüzen balıklar izlemeye rengarenk görüntüler oluşturdu
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Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, Kızıldeniz'in su altı güzelliğini ve mercanlarını kayda aldı.
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Ceylan ve dalış ekibi, tekneyle Kızıldeniz'de dalışın yapılacağı konuma gitti.
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Ekiple Kızıldeniz'in derinliklerine dalan Ceylan, burada su altı güzelliğini ve mercanları görüntüledi.
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Mercan resiflerinin etrafında yüzen rengarenk balıklar izlemeye değer görüntüler oluşturdu.
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Öte yandan ekip su altında, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu Türk bayrağı açtı.
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Dalış Eğitmeni Yalın Tolga Yılmaz, ekibi taşıyan teknede yaptığı açıklamada, Mısır'ın Türkiye'ye yakın olduğuna ve burada 12 ay dalış yapılabildiğine işaret ederek, "Türk dalıcılar için Kızıldeniz iyi bir seçenek" dedi.
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