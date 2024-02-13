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        Haberler Yaşam Kızıldeniz'deki mercanlar görüntülendi

        Kızıldeniz'deki mercanlar görüntülendi

        Kızıldeniz'in su altı güzelliği ve mercanları kayıt altına alındı. Mercanlar ve onların üzerinde yüzen balıklar izlemeye rengarenk görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:30
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          Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, Kızıldeniz'in su altı güzelliğini ve mercanlarını kayda aldı.

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          Ceylan ve dalış ekibi, tekneyle Kızıldeniz'de dalışın yapılacağı konuma gitti.

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          Ekiple Kızıldeniz'in derinliklerine dalan Ceylan, burada su altı güzelliğini ve mercanları görüntüledi.

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          Mercan resiflerinin etrafında yüzen rengarenk balıklar izlemeye değer görüntüler oluşturdu.

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          Öte yandan ekip su altında, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu Türk bayrağı açtı.

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          Dalış Eğitmeni Yalın Tolga Yılmaz, ekibi taşıyan teknede yaptığı açıklamada, Mısır'ın Türkiye'ye yakın olduğuna ve burada 12 ay dalış yapılabildiğine işaret ederek, "Türk dalıcılar için Kızıldeniz iyi bir seçenek" dedi.

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