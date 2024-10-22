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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım

        'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Pembe, Fatih'ten Görkem'i affetmesini istiyorken Fatih'in aklı hâlâ Ömer'den alacağı intikamda kalıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 22:24 Güncelleme: 22.10.2024 - 22:24
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti', 73'üncü Bölüm 2'nci Tanıtım;

        Yayınlanan tanıtımda Pembe, Fatih’ten Görkem’i affetmesini istiyorken Fatih’in aklı hâlâ Ömer’den alacağı intikamda kalıyor. Cemal’in, Kıvılcım’ın annesi ile tanışmak istemesi dikkat çekiyor. Görkem’in, Mustafa’ya kurduğu oyun devam ediyorken Abdullah’ın, Meri ile aynı anda evde bulunmaması Nilay’ı şüpheye düşürüyor. Tanıtımın finalinde Doğa’nın, Giray’ı Fatih ile kıyaslaması akıllarda soru işareti bırakıyor.

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 72'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Ömer ve Kıvılcım’ın iki eski dost gibi bir araya geldiği bölümde, Kıvılcım’ın telefonuna casus yazılım yükleyerek yakın takibe alan Cemal, çılgına döndü. Evliliklerine devam etme kararlarını çocuklarına açıklayan Pembe ve Abdullah, Görkem’in ailesini akşam yemeğinde ağırlayarak Nursema’nın yeni işini konuştular. Nursema’yı evden göndermek için Firaz’la işbirliği yapan Görkem’in planı işlemeye başladı. Firaz ile yeni bir işe başlayan Nursema’nın yaşayacakları ise merak konusu oldu. Diğer yandan Mustafa ve Nilay’ın evliliğini bitirmek için planına devam eden Görkem, Fatih’i barışmaya ikna edemedi. Giray’ın babasının ölümüyle Ünallar, Giray’ın evine başsağlığına gitti. Cenazenin ardından eve gelen avukat mirasın Giray ve Heves’e kalmadığını açıkladı. Heyecan dolu bölümde Ömer, Kıvılcım’ı geride bırakarak hayatına Cansu ile devam etme kararı aldı. O sırada Fatih’in, Cansu’nun evine gelmesi ve Cansu’nun kapıyı “Hoş geldin sevgilim” sözleriyle açması bölümün final sahnesine damga vurdu.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #kızılcık şerbeti

        BURÇLAR

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