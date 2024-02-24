'Kızılcık Şerbeti'; zirvenin değişmeyen dizisi

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizi 'Kızılcık Şerbeti',dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedekini yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti' ; AB grubunda 9.95 izlenme oranı 27.96 izlenme payı, ABC1 20+’da 9.84 izlenme oranı ve 24.56 izlenme payı, Total grubunda 7.97 izlenme oranı 19.85 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci oldu. Sürükleyici bölüme Alev’in hamile olduğunu itiraf etmesi damga vurdu. Sosyal medyada da her cuma rekor paylaşımlara ulaşan dizi, Kızılcık Şerbeti etiketi ile dünya gündeminde 1 saat, Türkiye gündeminde ise yaklaşık 10 saat kalarak gündeme oturdu. Kıvılcım 5 saat, Alev 4 saat, Doğa 3 saat, Çimen 4 saat, Nursema 3 saat, Nilay 2 saat, Metehan etiketi ise 3 saat X’in TT listesine girerek gündem konusu oldu.

'ALEV', HAMİLE OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Yayınlanan bölümde neler oldu?

'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen 52'nci bölümünde; Pembe’nin adağı olan koyunun kuzusuna Mustafa’nın üzülmesine dayanamayan Nilay’ın kuzuyu gizlice eve getirtmesi bölümde renkli anlara sahne oldu. Nursema, Umut’un depresyondan çıkması için Alev ve Doğa’nın yardımıyla sürpriz bir gece düzenledi. Umut’un şarkı söylemesi için organizasyon yapan Nursema, Umut’un sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Kıvılcım ve Ömer, Metehan’ın kendisinden yaşça büyük Azra ile birlikte olduğunu öğrendi. Metehan’dan bu ilişkiyi bitirmesini isteyen Ömer, Azra ile görüşse de oğluna sözünü dinletemedi.

Umut’tan Nursema’ya sert tepki;

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Görkem’le ilişkisi ilerleyen Fatih, evleneceğini Doğa’ya açıkladı. Fatih’in haberini gözyaşlarıyla karşılayan Doğa’nın yaşadığı üzüntüyü gören Kıvılcım hemen harekete geçti. Doğa’nın hamileliğini daha fazla saklamasını doğru bulmayan Kıvılcım, Fatih ve Görkem’in nişan törenine giderek kızının hamile olduğunu açıkladı. Kıvılcım’ın sözleri üzerine Alev’in, Doğa’nın değil kendisinin hamile olduğunu itiraf etmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.

Bölümün final sahnesine damga vuran o anlar;