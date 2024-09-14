'Kızılcık Şerbeti', zirvede bıraktı, zirvede başladı

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SHOW TV’nin izleyici rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti', yaz arasından sonra ait olduğu zirveye döndü.

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayına başlayan üçüncü sezonunun ilk bölümüyle zirvedeki yerine oturdu.

'Kızılcık Şerbeti';

REKLAM #KızılcıkŞerbeti etiketi ile X’in TT listesinde yaklaşık 14 saat Türkiye, yaklaşık 4 saat ise dünya gündeminde yer alan dizi sosyal medyaya damga vurdu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURAN 'KIZILCIK ŞERBETİ' DÜNYA GÜNDEMİNE GİRDİ! Dizinin yayınlanan bölümünde, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından heyecanla beklenen yüzleşmeler gerçekleşti. Kıvılcım, yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından eşyalarını toplamak için gittiği evde Ömer’le yüzleşti. Ömer’e onu aldattığını itiraf eden Kıvılcım, boşanmak istediğini söyledi. Kıvılcım’ın yeni tanıştığı Cemal ile arasında yaşananlar ise merak konusu oldu.

67'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU? Ömer ile Kıvılcım’ın yüzleşmesi; Nezarete atılan Fatih, Görkem’in şikayetini geri alması için anlaşmayı kabul etti. Fatih, Görkem’e bebekleri doğana kadar boşanmayacağına dair söz verdi.

İşte Fatih ile Görkem’in anlaşması; İki kardeşin karşı karşıya geldiği bölümde Abdullah, Ömer’e şirketten çekilmesini söyleyerek adeta savaş açtı.

REKLAM Zaman atlamasıyla devam eden diziye doğumda hayatını kaybeden Alev’in ailesinin yaşadığı büyük acı damga vurdu. Duygusal anların ekrana geldiği bölümde, Alev bebeği almak isteyen Abdullah karşısında Kıvılcım ve Sönmez’i buldu. İki aileyi karşı karşıya getiren o anlar; Giray’ın evlenme teklifini kabul eden Doğa, Giray’ın üvey annesi Heves ile birlikte yaşamaya başladı. Ekrana gelen flashback sahnesiyle Giray’ın, Doğa’yla neden evlendiği ortaya çıkarken bölümün final sahnesine Giray ve Heves’in yakınlaştığı anlar damga vurdu. Bölüme damga vuran final sahnesi;

“HER ŞEY ŞİMDİ BAŞLIYOR” 'Kızılcık Şerbeti’nin 21 Eylül Cuma günü yayınlanacak yeni bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Pembe’nin, Abdullah’ın mal varlığına tedbir koydurtması, Mustafa’nın şirkette Ömer’den yana olduğunu açıklaması Ünallar arasında yeni bir kriz yaşanacağının sinyalini verdi. Görkem’in sakin tavrının ardında “Her şey asıl şimdi başlıyor” sözleri dikkat çekerken Fatih’e “İzin ver, seni Ünallar’ın patronu yapayım” demesi büyük merak uyandırdı. İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 68'inci bölüm tanıtımı; Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.