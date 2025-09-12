Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Kızılcık Şerbeti 4. yeni sezon oyuncu kadrosu
Show TV'nin üç sezondur reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin dördüncü sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Gold Film imzalı yapıma katılan yeni oyuncuları öğrenmek isteyen izleyiciler ise bu noktada ''Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Kızılcık Şerbeti 4. yeni sezon oyuncu kadrosu...
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONU AÇIYOR
Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 12 Eylül 2025 Cuma akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara dönüyor.
Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Gold Film imzalı dizi, 4. sezonda yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI
Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Dizinin yeni sezonunda kadroya sevilen oyuncular Erkan Avcı, Açelya Akkoyun, Serkan Rutkay Ayıköz ve Sibel Şişman katıldı.
Erkan Avcı, dizide Asude’nin (Servet Pandur) ağabeyinin üvey oğlu olan Asil karakterine hayat veriyor. Hayatı para, itibar ve güç üzerine kurulu olan Asil’in, Ünal Holding’e gelişi ile yeni sezonda kartlar yeniden dağıtılıyor.
- 5
Serkan Rutkay Ayıköz, Asil’in sağ kolu olan Abidin karakterini canlandırıyor.
- 6
Açelya Akkoyun, Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hamilelik sürecinde doktoru olan Nilgün karakterine hayat veriyor. Kıvılcım’ın zamanla yakın arkadaşı olan Nilgün ve ailesinin hayatlarına dahil olması Kıvılcım ve Ömer çiftini yeni sezonda sarsıcı bir sınava sürüklüyor.
Sibel Şişman ise Ünallar’ın köşkünün yeni kahyası Birsen karakterini canlandırıyor.
Yönetmenliğini Özgür Sevimli‘nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin güçlü kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Erkan Avcı, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Servet Pandur, Ece İrtem, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Neslihan Yeldan ve Aliye Uzunatağan gibi isimler yer almaya devam ediyor.
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 104. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Final sahnesinin üstünden aylar geçmiştir.
Herkes normal hayatına dönmüş gözükse de hala son yaşananların izlerini taşıyorlardır.
Abdullah bu süreçte hep kendini sorgulamış ve zaten kuvvetli olan dindarlığına sığınmış, Umre’ye gitmiştir.
Tüm işlerin başında artık Fatih vardır.
Fatih gitgide güç zehirlenmesi yaşamakta, kendini tam bir iş insanı olarak görmektedir.
Son gece yaşadığı korku nedeniyle erken doğum yapan Kıvılcım’ın bebeği çok küçük doğmuş, kuvözde yatmaktadır.
Bu durum nedeniyle Ünal ailesini suçlayan Kıvılcım ve Ömer’in arası gergindir.
Mustafa tedavi olmak üzere akıl hastanesindedir.
Nilay ise yaşadığı travmadan sonra o eve dönmek istememiş, kendi evinde annesiyle yaşamaya başlamıştır.
Her şeyin bir şekilde rayına girdiğine inananları ise çok büyük bir sürpriz beklemektedir.
