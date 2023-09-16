KIZILCIK ŞERBETİ 30. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ve Kıvılcım’ın büyük bir trafik kazası geçirmesi, Doğa’nın beklenmedik doğumu ve doğumda bir çocuğunu kaybetmesi her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır. Doğa bebeklerinden birini kaybetmesi nedeniyle Fatih’i suçlayacak, Ünal ailesi ise oğullarının arkasında duracaktır. Kızının hayatının dağıldığını gören Kıvılcım önceliğine onu alarak kendi problemlerini görmezden gelir. Fatih ve Mustafa arasındaki gerginlik tırmanarak devam etmekte, bu durum en çok Pembe’nin canını sıkmaktadır.