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        Haberler Bilgi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 10 Ocak Cuma günü Kızılcık Şerbeti 83.bölüm yayınlanacak mı?

        Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

        Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Doğukan Güngör'ün rol aldığı yeni bölüm fragmanında Doğa, yaşanan faciadan kendisini ve Fatih'i sorumlu tutarken, Asude'nin cenaze töreninde "Yaktığı ateş cehennemi olsun" sözleri büyük merak uyandırıyor. Pembe ve Meri'nin gözyaşları içinde kenetlendiği tanıtımda Nursema'nın aşk itirafı dikkat çekiyor. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:57
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          Kızılcık Şerbeti yeni bölüm merakla bekleniyor. Son bölümde Yangından özellikle Nilay etkilenirken dizinin final sahnesinde ambulans görevlileri "4 ölü, 9 yaralı" olduğunu söylemesiyle akıllara kimin diziden ayrılacağı sorusu geldi. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

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          KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanında Cuma günü yeni bölüm yayınlanacağı bilgisi verildi.

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          KIZILCIK ŞERBETİ 83.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı Yayınlanan tanıtımda Doğa, yaşanan faciadan kendisini ve Fatih’i sorumlu tutarken, Asude’nin cenaze töreninde “Yaktığı ateş cehennemi olsun” sözleri büyük merak uyandırıyor. Pembe ve Meri’nin gözyaşları içinde kenetlendiği tanıtımda Nursema’nın aşk itirafı dikkat çekiyor. Doğa’nın Ünallar’ın evine gelmesi, Ömer ve Kıvılcım’ın birbirine destek olduğu anların ekrana geldiği tanıtımda Mustafa’nın aldığı acı haber üstüne, Sevtap’ı “Gitti kızım!” feryadı akıllarda soru işareti bırakıyor.

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