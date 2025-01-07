KIZILCIK ŞERBETİ 83.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı Yayınlanan tanıtımda Doğa, yaşanan faciadan kendisini ve Fatih’i sorumlu tutarken, Asude’nin cenaze töreninde “Yaktığı ateş cehennemi olsun” sözleri büyük merak uyandırıyor. Pembe ve Meri’nin gözyaşları içinde kenetlendiği tanıtımda Nursema’nın aşk itirafı dikkat çekiyor. Doğa’nın Ünallar’ın evine gelmesi, Ömer ve Kıvılcım’ın birbirine destek olduğu anların ekrana geldiği tanıtımda Mustafa’nın aldığı acı haber üstüne, Sevtap’ı “Gitti kızım!” feryadı akıllarda soru işareti bırakıyor.