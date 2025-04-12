Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti izle

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 96. Bölümünde; Abdullah’ın kendini bir kez daha aldattığını öğrenen Pembe, Işıl’ı herkesin önünde rezil ederek intikamını almıştır.

Ancak Abdullah sevgilisinin yanında durur ve Pembe’den boşanmak istediğini söyler. Pembe çocuklarının yanında bu işe olur vermiş gözükse de aklındaki hesap başkadır.

Önce Nilay ve Zülkar’ın yardımıyla kalp krizi geçirmiş gibi yaparak Abdullah’ın eve dönmesini sağlar. Büyük hedefe yürürken ki ilk hamlesidir. Bu sahte hastalık numarası sayesinde Nursema ile de barışır. Nursema ve Pembe’nin barışmaları sonucunda Firaz ve annesi Asude de Ünallar ile olan ilişkilerini tazeleyeceklerdir.