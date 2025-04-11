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        Haberler Magazin Hande Doğandemir ile Yusuf Çim aşk yaşıyor - Magazin haberleri

        Hande Doğandemir ile Yusuf Çim aşk yaşıyor

        Hande Doğandemir ile Yusuf Çim hakkındaki aşk dedikoduları gerçek çıktı. Oyuncu çiftin, 3 aydır birlikte olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:54
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        Meslektaşına âşık oldu
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        Hande Doğandemir, gönlünü meslektaşı Yusuf Çim'e kaptırdı. Alp Dağları'ndaki davette taşınan ikilinin arkadaşlıkları İstanbul’a döndüklerinde aşka dönüştü.

        İlişkilerini gözlerden uzak tutan çift, aşklarını gizlemek için sosyal medya hesaplarından birbirilerine bile takibe almadı. Hande Doğandemir ile Yusuf Çim'in, 3 aydır birlikte olduğu öğrenildi.

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        #yusuf çim
        #Hande Doğandemir

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