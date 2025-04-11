Hande Doğandemir ile Yusuf Çim aşk yaşıyor
Hande Doğandemir ile Yusuf Çim hakkındaki aşk dedikoduları gerçek çıktı. Oyuncu çiftin, 3 aydır birlikte olduğu öğrenildi
Giriş: 11.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:54
Hande Doğandemir, gönlünü meslektaşı Yusuf Çim'e kaptırdı. Alp Dağları'ndaki davette taşınan ikilinin arkadaşlıkları İstanbul’a döndüklerinde aşka dönüştü.
İlişkilerini gözlerden uzak tutan çift, aşklarını gizlemek için sosyal medya hesaplarından birbirilerine bile takibe almadı. Hande Doğandemir ile Yusuf Çim'in, 3 aydır birlikte olduğu öğrenildi.
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