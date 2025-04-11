Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 101 şüpheliye ait 24 şirkete kayyum atandı.

REKLAM advertisement1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

Soruşturma kapsamında yine zanlılara ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi.

REKLAM

ARALARINDA İMAMOĞLU İNŞAAT DA VAR

Kayyum atanan şirketler içerisinde İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ gibi soruşturmanın önemli isimlerinin şirketleri de bulunuyor.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre denetim kayyumu ve kayyum atanan şirketlerin histesi şöyle:

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

DOĞRUDAN KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

1-İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2-TREND İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3-NUHOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 4-İSTCON İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET 5-KARPUZ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 6-REKLAM İSTANBUL MEDYA VE REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ 7-CARSAL REKLAMCILIK VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 8-KARSAL ÖRME TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9-BVA REKLAM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 10-ASIR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 11-ASAK ARAÇ KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 12-ASOY İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 13-MUFA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 14-SULKAR İNŞAAT YATIRIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 15- ERTA İNŞAATÇILIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 16-SMO REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 17-VİZYONKENT REKLAM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 18-KENTVİZYON MEDYA İLETİŞİM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 19-3. MECRA REKLAM VE TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

20-URBANMEDIA REKLAM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 21-PANOFFECT MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 22-GENÇ POPÜLİST MEDYA PLANLAMA ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 23-MSO REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZLMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 24-SEV AÇIK HAVA REKLAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENETİM KAYYUMU ATANAN ŞİRKETLER 1-CS KARE GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İNŞAAT EMLAK VE TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2-SK PRODUCTION ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3-REFORM-TUR TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4-DÖRTER MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5-KALDİS İNŞAAT TURİZM TEKSTİL GIDA MADDELERİ İMALAT PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6-KUZEY ZEMİN MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7-TAMIS GIDA İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8-DED DİZAYN HANE MOBİLYA İNŞAAT DEKORASYON İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9-MEDYA KENT HANE REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK TANITIM TEMİZLİK İNŞAAT MİMARLIK DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10-777 KARAKÖY RESTORAN KAFE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ 11-EFEST TURİZM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ 12-NAPOLYON KÜLTÜR SANAT YAYIMCILIK GIDA SPOR VE ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ 13-OMR ORGANİZASYON MEDYA REKLAM ANONİM ŞİRKETİ 14-ÖZ ARDA MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ 15-ALCOAT METAL BOYAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 16-APRON TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK YAZILIM PAZARLAMA BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNTERNET ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 17-ERKAYA YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 18-İSTANBULED LED TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 19-SİSTEM AKARYAKIT EKİPMANLARI MONTAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20-SİSTEM LED GÖRÜNTÜ VE AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 21-ÇÖZÜM TASARRUF ORGANİZASYON PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 22-GÖCEK MAVİ MARİNA LİMAN YAT VE ÇEKEK İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 23-KISIKLI GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

24-PALTÜRK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ VE OSMAN ACAR İNŞAAT GIDA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ADİ ORTAKLIK TİCARİ İŞLETMESİ 25-VESA EVENTS ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 26-ASOY GIDA ANONİM ŞİRKETİ 27-ARTI İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 28-SİM MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.