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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde yağış var | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün tüm bölgelerimizde yağış bekleniyor. Karadeniz, İç Anadolu, Ege'nin doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı öngörülüyor. Sıcaklıklar ise bugünden itibaren batı bölgelerimizden başlamak üzere artıyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 07:06 Güncelleme: 12.04.2025 - 07:06
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        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in batı ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Kıyı kesimlerde, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BUZLANMAYA DİKKAT UYARISI

        İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmakta.

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        SICAKLIK BATIDAN İTİBAREN ARTIYOR

        Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz'de batılı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        İZMİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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        KOCAELİ: 9, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden gün boyu yağmurlu

        BURSA: 9, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıkla yağmurlu

        EDİRNE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        A.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        MUĞLA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı

        BURDUR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 6, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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        KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        NEVŞEHİR: 6, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        BOLU: 4, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

        KARABÜK: 5, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

        SİNOP: 10, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

        AMASYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

        SAMSUN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        RİZE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu

        TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu

        ERZURUM: 1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KARS: 5, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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        MALATYA: 8, Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        VAN: 9, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmurlu

        ADIYAMAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        GAZİANTEP: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        MARDİN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 16, Parçalı çok bulutlu

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