Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün tüm bölgelerimizde yağış bekleniyor. Karadeniz, İç Anadolu, Ege'nin doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı öngörülüyor. Sıcaklıklar ise bugünden itibaren batı bölgelerimizden başlamak üzere artıyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in batı ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Kıyı kesimlerde, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BUZLANMAYA DİKKAT UYARISI
İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmakta.
SICAKLIK BATIDAN İTİBAREN ARTIYOR
Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz'de batılı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
İZMİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ: 9, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden gün boyu yağmurlu
BURSA: 9, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıkla yağmurlu
EDİRNE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
A.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı
BURDUR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 6, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR: 6, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU: 4, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KARABÜK: 5, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
SİNOP: 10, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
AMASYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
RİZE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu
TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu
ERZURUM: 1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS: 5, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA: 8, Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN: 9, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmurlu
ADIYAMAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
MARDİN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 16, Parçalı çok bulutlu