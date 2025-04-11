Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Samsunspor-Galatasaray maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

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İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

Devre arasında Galatasaray'ın penaltı beklentisi hakkında konuşan Dilmen, "Galatasaray'ın 19. dakikada verilmeyen net bir penaltısı var. Bence VAR hakemi üste baktı ve yanıldı. Bu pozisyonda biraz daha uzun bir VAR incelemesi gerektirirdi." ifadelerini kullandı.

İY | 🔴⚪️ Samsunspor 0 🆚 1 Galatasaray 🟡🔴



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın 19. dakikada verilmeyen net bir penaltısı var. Bu pozisyonda biraz daha uzun bir VAR incelemesi gerektirirdi. pic.twitter.com/wwDy1IGy3q — HT Spor (@HTSpor) April 11, 2025

"'Rakibimizin alacağı skorlara bakmayalım' açıklaması geçersizdir. Fenerbahçe maçına kadar farklı, Fenerbahçe maçından sonra farklı bir Galatasaray vardı. Samsunspor'un sezon başından bu yana pozisyona girmediği bir iki tane maç vardır."

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Fenerbahçe maçına kadar farklı, Fenerbahçe maçından sonra farklı bir Galatasaray vardı. pic.twitter.com/wGL6s4hrY8 — HT Spor (@HTSpor) April 11, 2025

"Galatasaray'ın Osimhen için konuşulan rakamları bulacağını fakat yeterli olacağını düşünmüyorum. Avrupa'daki en büyük 5-6 kulüp isteyecektir. Osimhen'e Real Madrid gibi büyük kulüplerden teklifler gelirse gidecektir."

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Victor Osimhen'i Avrupa'nın en büyük 5-6 kulübü ister. pic.twitter.com/zz1UrSeTJy — HT Spor (@HTSpor) April 11, 2025