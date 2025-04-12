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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne babalar dikkat! İrem Aslan 8 yaşında menenjitten öldü! Diz ağrısıyla başladı | Son dakika haberleri

        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!

        Kocaeli'nde okulda rahatsızlanan 2'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki İrem Aslan, kaldırıldığı hastanede menenjitten hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde toprağa verilen küçük kızın sınıfındaki 28 öğrenciye ise koruyucu tedavi uygulandı. Baba Furkan Aslan, kızına tüm aşılarını yaptırdığını belirterek, hastalığın diz ağrısıyla başladığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 08:37 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:29
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        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
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        Kocaeli'nin Derince ilçesi, İbnisina Mahallesi Güvenlik Caddesi’ndeki Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi İrem Aslan (8), önceki gün sınıfta fenalaştı.

        Aslan, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Aslan, doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde hayatını kaybetti.

        28 ÖĞRENCİNİN AİLESİNE BİLGİ VERİLDİ

        Menenjitten öldüğü belirtilen Aslan’ın sınıfında bulunan 28 öğrencinin ailesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldığı öğrenildi. Okulda herhangi bir karantina tedbiri uygulanmazken okulun bahçesinin boş kaldığı, bazı öğrencilerin ise maske taktığı görüldü.

        VALİLİK: KORUYUCU TEDAVİ UYGULANDI

        Kocaeli Valiliği, İrem Aslan’ın ölümüne ilişkin yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada, Aslan’ın, menenjit tanısıyla tedavi görürken hayatını kaybettiği belirtilerek, “Öğrencimize menenjit tanısı konulduktan sonra yakın temaslı olabilecek öğrenciler ve öğretmenlerimize koruyucu tedavi uygulanmıştır. An itibariyle söz konusu okulda ve civarında menenjit semptomlarına rastlanılmamıştır.

        Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okulda gerekli bilgilendirmeler yapılmış, Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerimiz de okulda rehberlik görevlerini yürütmekte olup konu ilgili müdürlüklerimizce ve valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Vefat eden öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

        AİLESİ MASKE TAKARAK CENAZEYE KATILDI

        İki kardeşten biri olduğu öğrenilen 8 yaşındaki İrem Aslan’ın cenazesi aynı ilçedeki Sopalı Çiftliği Camii’ne getirildi. Cenazede baba Furkan, anne Esra ile çocukları Kerem ile yakınları tedbir amaçlı taktıkları maske ile taziyeleri kabul etti. Aslan ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        "DİZ AĞRISIYLA BAŞLADI"

        Cenaze öncesi baba Furkan Aslan, süreç ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Menenjit teşhisi koydular. Hızlı bir şekilde nüksetti. Yoğun bakım ünitesine aldılar. Yoğun bakım ünitesinde de 1 gün kadar kaldı. En son durumunun stabil olduğunu söylediler ve Kocaeli Şehir Hastanesi’ne naklettiler ve ‘Orada ozon tedavisi görecek’ dediler. Orada da 4-5 saat kaldık ve kötü haberini aldık. Evde çok ufak belirtileri vardı; diz ağrısıyla başladı. 2 gün boyunca diz ağrısı olduğunu söyledi. 3’üncü gün kusma ve ayak ağrısında artma oldu; vücudunun da 1-2 yerinde sivilce şeklinde lekelenmeler vardı” ifadelerini kullandı.

        Hastane sürecini de anlatan Aslan, “Biz, bu ağrıdan dolayı ilk başta Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurduk. Hastanede bu hastalığın enfeksiyon hastalığı gibi göründüğünü söyleyerek hiç bakmadan direkt bizi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk ettiler. Çarşamba günü saat 15.00 gibi oraya gittik. Orada da gece saatlerine kadar sürekli tahliller yaptılar. En son omuriliğinden sıvı alıp test yaptılar. Oradan menenjit hastalığının türünü de tespit ettiler; daha sonra da tedaviye başladılar.

        "BÜTÜN AŞILARINI YAPTIRMIŞTIM"

        Bu süreçte de sivilce şeklindeki lekeler gittikçe arttı. Vücudunu sarmaya başladı. Biraz daha halsizlik oluşmaya başladı. Testlerin sonuçları çıkınca yoğun bakıma aldılar” diye konuştu. “Menenjit aşısı oldu mu?” sorusunu da yanıtlayan Baba Aslan, “Sağlık ocağında zorunlu olarak yapılan bütün aşıları yaptırmıştım ama ekstra bir aşısı yok” ifadelerini kullandı.

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        #İrem Aslan
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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