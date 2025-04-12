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        Haberler Dünya Yunanistan'da Türkiye karşıtı slogan atanlar ceza alacak | Dış Haberler

        Yunanistan'da Türkiye karşıtı slogan atanlar ceza alacak

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Mart'ta yapılan resmi geçit töreninde, Türkiye karşıtı slogan atan Yunanistan Deniz Kuvvetleri mensuplarının cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, söz konusu davranışın kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 01:04 Güncelleme: 12.04.2025 - 01:04
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        Türkiye karşıtı slogana ceza
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        Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Mart'ta yapılan resmi geçit töreninde, Türkiye karşıtı slogan atan Yunanistan Deniz Kuvvetleri mensuplarının cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi.

        Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın 25 Mart ulusal bayramı geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan öğrenci statüsündeki Deniz Kuvvetleri mensuplarına ilişkin başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

        Durumdan sorumlu tutulan yetkili kişilerden bazıları için 20 gün hapis cezası kararı verilirken, olaya karıştığı tespit edilen diğer kişiler için ise daha hafif olmak üzere farklı cezalar verilmesi kararlaştırıldı.

        Resmi geçit törenindeki olayın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

        Kaynaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensuplarınca atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini kaydetmişti.

        Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) da atılan sloganları kabul edilemez bularak, olayın araştırılmasını istemişti.

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