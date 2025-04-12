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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez'in sahne istekleri: Türkiye konserlerinin perde arkasında beklenenler

        Jennifer Lopez'in sahne istekleri: Türkiye konserlerinin perde arkasında beklenenler

        Işıltılı sahnenin gerilimli bir perde arkası olma ihtimali her zaman, her sanatçı için var. Ama galiba Jennifer Lopez'de dozu biraz yüksek. Bu hafta JLo'nun Türkiye'de konser vereceği haberiyle başlayan heyecan dalgası sürerken, ışıltılı sahne şovuna dair beklentiler yüksek. Peki ya sahne arkası gerçekleri?

        Giriş: 12.04.2025 - 00:04 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:04
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        Bir divanın sahne arkası
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        Bir dünya yıldızı Türkiye'ye geleceğini duyurur da heyecanlanmaz mıyız? Üstelik en son tam 13 yıl önce ülke topraklarımıza ayak basmış biriyse... Jennifer Lopez, 'JLO Live In 2025' adlı dünya turnesi kapsamında Türkiye'de iki konser verecek. 1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde, 4 Temmuz'da İstanbul'da Yenikapı Festivalpark'ta olacak konserler.

        Hayranlarını devasa bir sahne şovunun beklediğini şimdiden söylemek mümkün. Nasıl olmasın? Lopez, on parmağında on marifet olan bir sanatçı. Zaman zaman oyunculuk yeteneğini şarkıcılığın önüne geçiren, sahnede dans figürlerini cesurca sergilemekten çekinmeyen biri o. 'Diva' lakabı taşıması boşuna değil. Ama işte her divalığın bir bedeli var. Kendine hayran bırakan sahne şovlarının da...

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        Divalığı taa 2007'de sahne taleplerinin iki sayfalık bir listesinin kamuoyuna açıklanmasıyla pekişti Lopez'in. Bu liste genellikle varışından önce otellere ve organizatörlere gönderiliyor. Kalacağı otelin oda sıcaklığının 26 dereceye ayarlanması, limon çiçeği veya greyfurt kokulu çok sayıda mum, ikinci bir odanın gardırobuna ayrılmış olması, isteklerinin başında geliyor. Beyaz ve kırmızı gülleri veya beyaz zambakları sevdiği belirtilen Lopez'in sahne alacağı yerdeki soyunma odalarının şovu için en çok önem verdiği şey olduğu biliniyor.

        Bir zamanlar New Kids on the Block grubu ve Janet Jackson için yedek dansçı olarak çalışarak başladığı kariyerinde megastarlık için çok yol kat eden Lopez, soyunma odalarının dekoru konusunda da çok titiz davranmasıyla tanınıyor. Talepler listesinde beyaz mumlar, masalar, kanepeler, perdeler, masa örtüleri ve çiçekler de dahil olmak üzere tamamen beyaz bir soyunma odası talep ettiği belirtiliyor şarkıcının.

        Lopez'in beyaz takıntısını, Kylie Minogue'un pop şarkıcısı olan kardeşi Dannii Minogue, birkaç yıl önce podcast yayınında anlattı. Minogue'a göre Lopez, 1990'ların sonlarında İngiliz televizyon programı Top of the Pops'a çıktığında bazı 'diva taleplerinde' bulundu. Minogue, JLo'nun, soyunma odası tamamen yeniden dekore edilmediği sürece 'performans göstermeyi reddettiğini' iddia etti. Şarkıcının, 'her şeyin beyaz olması gerektiğini', aksi takdirde sahneye çıkmayacağını söylediğini öne sürdü.

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        Divalığını sahnede de soyunma odasında da gösteren Lopez, ülkeden ülkeye havada uçarken bile bir diva olduğunu hissediyor ve hissettiriyor. First Class'ta uçarken, kimsenin onu rahatsız etmesinden hoşlanmadığı söyleniyor. Hatta uçuş görevlisinin bile... İsteklerini asistanı aracılığıyla iletmeyi tercih ediyor.

        Sektörün içinden kişiler, Lopez'in ekip üyeleriyle veya işe aldığı yardımcılarla tuhaf bir 'göz teması kurmama kuralı' uyguladığını iddia ediyor. Daily Mail'de geçen yıl çıkan bir haberde şarkıcının bu tuhaf talebini anlatan kişi, "Bir arkadaşımız konserlerinden birinde sahne arkasında ışıklandırma işinde çalışıyordu. Tüm çalışanlara kesin bir talimat verilmişti: Bayan Lopez'e bakmayın. Göz teması olmamalı" sözlerini kullanıyordu.

        Bir başkası, limuzin şoförlerinin bile aynı kurala tabi tutulduğunu, dikiz aynalarından bile Lopez'e bakamadıklarını anlatıyordu. Bu ilginç göz teması yasağıyla ilgili onlarca hikayeye yer veriliyordu.

        Lopez ile çalıştığını iddia eden bir başka kişi de şarkıcı gelmeden önce ekip üyelerinin onunla hiçbir koşulda göz teması kurmamaları konusunda 'uyarıldığını' söylüyordu. Hatta onunla konuşuyor olsalar bile...

        ABD'li yayıncı Meghan McCain, 2019'da podcast'inde şarkıcıyı sert bir şekilde eleştirdi, "O gerçekten çok tatsız bir insan. Gördüğüm en büyük maiyete sahip ünlülerden biriydi. Neden buna ihtiyaç duyulduğunu gerçekten anlamıyorum. JLo'nun iyi, normal bir insan olduğu yönünde bir ünü yok" diye çıkıştı. Lopez'in 'alçakgönüllü olması gerektiğini' söyleyen sunucu, "Gerçek insanlar, şovlarda çalışan alt düzey insanlar, servis çalışanları, garsonlar gibi onun hakkında gerçekten olumsuz hikayeleri olan birçok insan var" dedi.

        Işıltılı sahnenin gerilimli bir perde arkası olma ihtimali her zaman, her sanatçı için var. Ama galiba Lopez'de dozu biraz yüksek. Dostoyevski'nin "Uzaktan hayran olduğunuz biriyle sakın tanışmayın. Ya eliniz boş kalır, ya kalbiniz" sözünü aklımızın bir köşesinde tutup, sadece sahnedeki JLo'ya hayran olmaya devam etsek mi?

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        #Jennifer Lopez
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