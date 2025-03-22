Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 93.bölüm izle ekranı
Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dün akşama ekrana gelen diziyi yeniden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 93. bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. İşte Kızılcık Şerbeti son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar
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Kızılcık Şerbeti son bölüm izleyiciyle buluştu. Kızılcık Şerbeti 93. bölüm izle ekranı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizinin son bölümünde heyecan doruktaydı. İşte, Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz…
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Kızılcık Şerbeti dizisinin 93. Bölümünü Show TV aracılığıyla izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ 93. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 93. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenen Kıvılcım çok zor bir durumda kalmıştır. Işıl ile konuşur, onu bu yanlış ilişkiden döndürmeye çalışır ama Işıl’ın söz dinlemeye hiç niyeti yoktur. Firaz ve Nursema, Asude’nin kapısına gelse de Asude onları kabul etmez.
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Parasız kalan ikilinin imdadına Doğa yetişir ve onları Kıvılcım’ın evine yollar.
Ancak Kıvılcım’ın Firaz ve Nursema’yı evine kabul etmesi aile arasında sürtüşmelere neden olacaktır.
Doğa’nın zenginlik takıntısı devam etmekte, bu durum Fatih’i artık iyiden iyiye rahatsız etmektedir.
Abdullah ile olan ilişkisini Kıvılcım’a duyuran Işıl hedefine ulaşamamış, bu durum kimseye aksetmemiştir
Ancak duyduğu bir telefon konuşması üzerine harekete geçen Nilay tesadüf eseri durumdan haberdar olacaktır.
Nilay’ın gördüğü bu gerçek herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.
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