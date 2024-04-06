Fatih ile evlenmesi için çok uğraştığı Görkem'in bir anda değişmesiyle çok şaşıran Pembe, ne yapacağını bilemez. Bir süre durumu idare etmeye çalışsa da kısa sürede sesini yükseltmek zorunda kalacaktır.

Çimen'in, Görkem'in düğününe gelmemiş olması babası olarak Kayhan'ı çok rahatsız etmiştir, bu konunun peşini bırakmayacaktır.

Ömer ve Kıvılcım'ın aynı evde yaşamaya başlaması ikiliyi çok mutlu ederken, bir takım sorunları da birlikte getirecektir.

Nilay'ın ısrarlarından vazgeçmemesi sonucunda Giray DNA testi yaptırmaya karar verir.

Umut ve Nursema evliliklerini kurtarmaya çalışmakta, ancak her geçen gün işleri daha da zorlaşmaktadır.