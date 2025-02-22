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        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti 89.bölüm tamamı full izle

        Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti 89.bölüm tamamı full izle

        Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti son bölüm izleyiciyle buluştu. Son bölümde Kıvılcım annesini doktora götürür ancak konacak teşhis hiçbirini mutlu etmemişti. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Kızılcık Şerbeti son bölüm izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte Show TV ile Kızılcık Şerbeti 89.bölüm tamamı full izle linki

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 09:35 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:35
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          Dün akşam Kızılcık Şerbeti son bölüm ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Kızılcık Şerbeti 89. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. İşte Kızılcık Şerbeti son bölüm özeti ve tüm detaylar

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ 89.BÖLÜM TAMAMI İZLE

          Kızılcık Şerbeti dizisinin 89. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 89. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Kıvılcım annesini doktora götürür ancak konacak teşhis hiçbirini mutlu etmeyecektir. Bu kötü dönemde en büyük desteği Ömer’den görür.

          Yeni evinden dolayı keyfi çok yerinde olan Doğa, bir davet düzenleyerek tüm tanıdıklarını ve aileleri çağırır. Herkesin güzel evini görmesini istiyordur.

        • 4

          Sevtap iyileşerek hastaneden çıkar ve Nilay’ın onun için tuttuğu eve yerleşir. Haluk ile arkadaşlığını sürdürmeye devam eder.

          Yaptıkları ufak kaçamakların ise ortaya çıkması çok da uzak değildir.

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