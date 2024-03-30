KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kızılcık Şerbeti 57. Bölümünde; Alev’le itişmeleri sonucu merdivenlerden düşen Pembe’yi, Alev’in bilerek ittiğini Mustafa’dan duyan Abdullah, Alev ile ilişkisine son verir. Alev kendi evine döner. Oysa Mustafa, Nilay’ın dolduruşuna gelmiş ve annesine yardım etmek için bu yalanı söylemeye mecbur kalmıştır. Çimen yeni hayatında zorlanmakta, alışık olmadığı bir düzene ayak uydurmakta güçlük çekmektedir. Annesinin bu konuda taviz vermemesi de onu çok üzmektedir.