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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti son bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 57. bölüm kesintisiz, HD, canlı izle! Kızılcık Şerbeti en son bölümde neler oldu?

        Kızılcık Şerbeti 57. bölümü ile seyirci ile buluştu! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

        Her hafta Cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nde dün yine heyecan doruktaydı. SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizi 57. bölümüyle ekranlara geldi. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için son bölümü sizlerle paylaşıyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 08:34 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:16
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        • 1

          SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti tüm heyecanıyla devam ediyor. Her bölümde merakın daha da arttığı yapım, 29 Mart Cuma günü yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. İşte, Kızılcık Şerbeti 57. bölümde yaşananlar ve son bölümü kesintisiz ve HD kalitesiyle izleyebileceğiniz link...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

          Kızılcık Şerbeti 57. Bölümünde; Alev’le itişmeleri sonucu merdivenlerden düşen Pembe’yi, Alev’in bilerek ittiğini Mustafa’dan duyan Abdullah, Alev ile ilişkisine son verir. Alev kendi evine döner. Oysa Mustafa, Nilay’ın dolduruşuna gelmiş ve annesine yardım etmek için bu yalanı söylemeye mecbur kalmıştır. Çimen yeni hayatında zorlanmakta, alışık olmadığı bir düzene ayak uydurmakta güçlük çekmektedir. Annesinin bu konuda taviz vermemesi de onu çok üzmektedir.

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ 57. BÖLÜM ÖZETİ

          Ömer ve Kıvılcım birlikte yaşamaya karar verirler, Kıvılcım, Ömer’in evine taşınır. Nursema’ya olan ilgisini Kıvılcım’a itiraf eden Rüzgar, bunun Umut tarafından duyulacağını hiç hesaba katmamıştır. Evlatlık verildiğine inanan Nilay konuyu çözmek için Doğa’yı da yanına alarak Giray’ın karşısına çıkar. Fatih ve Görkem büyük bir düğünle evlenirler. Ancak ertesi sabah Ünal ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir.

        • 4

          KIZILCIK ŞERBETİ 57. BÖLÜM İZLE

          Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler linke tıklayarak, kesintisiz bir şekilde seyredebilir.

          KIZILCIK ŞERBETİ 57. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
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        Terazi
        Akrep
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        Yay
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