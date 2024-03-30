Son dakika haberi Reuters: Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı

Son dakika haberi Reuters: Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı

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Hollanda’nın Ede kentinde polis, kafede bulunan 'çok sayıda kişinin' rehin alındığını belirterek çevredeki 150 konutu tahliye ettiğini duyurdu. Polis, olayın 'şimdilik' terörizm olduğuna dair bir belirti olmadığını ifade etti.

Hollanda polisi açıklamasında "Ede'de yaklaşık 150 ev boşaltılıyor. Vatandaşlarla ilgileniliyor. Merkezdeki bir binada çok sayıda kişinin dahil olduğu bir rehine durumu sürüyor. Nedeni hakkında birçok soru olduğunu biliyoruz. Şu anda terörist bir nedene dair herhangi bir belirti yok" dedi.

ABD merkezli AP haber ajansı, ağır silahlı polislerin Ede’nin bir bölümünü kordon altına aldığını bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Yetkililer, Ede’deki bütün dükkanların olayın ardından bir süreliğine kapatıldığını açıkladı. Reuters’ın yerel basından aktardığına göre adı açıklanmayan kaynaklar, silahlı bir kişinin Petticoat adlı gece kulübünde insanları rehin tuttuğunu söyledi. Saldırganın patlayıcı taşıdığı da iddia edildi.