Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde arızalanan bir aracın üzerine TIR devrildi. Kazada 4 kişi ölürken, 2'si polis 3 kişi de yaralandı
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı.
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İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.
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Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttüç. Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki TIR, otomobilin üzerine devrildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.