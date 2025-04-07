'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı ekranların fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
İşte 'Kızılcık Şerbeti' 96. Bölüm 2. Tanıtımı;
Yayınlanan tanıtımda Doğa, Pembe’nin çektiği acının aynısını yaşadığını Fatih’in yüzüne vururken Pembe’nin hastaneye kaldırılmasıyla Ünallar, Abdullah’a karşı cephe alıyor.
Ömer ve Kıvılcım olanları sindirmeye çalışırken Işıl’ın, "Ben sana Alev’e benzemem demiştim" sözüyle gerilimin yükseleceğinin sinyalleri veriliyor.
Tanıtımın finalinde Abdullah’a ambulansı takip ederken kamyon çarpması izleyicilerde şok etkisi yaratırken heyecan dolu bölümde neler olacağı merak konusu oluyor.
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti, her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.