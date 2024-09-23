Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

Yayınlanan tanıtımda Giray’ın Cemre’nin geçmiş yaş gününü kutlamak istemesi Doğa tarafından hoş karşılanırken Fatih, Giray’ın evinde kutlanacak olmasına karşı duruyor ve ayrı bir organizasyon yapılmasını sağlıyor. Fatih’in “Amcamın defterini düreceğiz.” demesi holdingde savaşın durulmayacağının sinyalini veriyor. Kıvılcım’ın Alev bebekten vazgeçmeyeceği ve dava açacağı öğrenilirken, Abdullah’ın kucağında Alev ile Pembe’nin kapısına gidip yardım istemesi yeni bölüme dair merakı giderek artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 68. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde; avukatla görüşen Kıvılcım, babasının karşısında şansı olamayacağını anlayarak Alev bebeği, Sönmez’in itirazlarına rağmen Meri’nin yardımıyla Abdullah’a teslim etti. Bölümde, Abdullah’ın titizlikle seçtiği dadının Alev bebeğe uyuması için verdiği damla izleyenleri şoke etti. Ömer, Metehan’ın yardımıyla Kıvılcım’la görüşmeyi başardı fakat Kıvılcım, Ömer’i affetmedi. Kıvılcım, karşılaştığı Görkem’den Ömer hakkında duyduklarıyla bir kez daha yıkılırken, Cemal’in teklifini kabul ederek iş hayatına geri dönmeye karar verdi. Doğa ve Fatih’in, Cemre için bir araya geldiği sahnede Doğa’nın, Giray’ın babasının evine taşındıklarını söylemesi aralarında yeni bir tartışma konusuna neden oldu. Abdullah’ın tüm mal varlığına Pembe’nin tedbir koydurtması ve Mustafa’nın şirket hisseleri dağılımında babasının adil davranmadığını öğrenmesi Ünal Holding’de dengelerin değişmesine neden oldu. Holdingde yapılan oylamada Mustafa’nın, Abdullah’a karşı oy kullanması Ömer’in şirkette hisse çoğunluğuna ulaşmasına neden oldu. Abdullah ve tüm ailesini karşısına alan Mustafa, yeni krizin fitilini ateşlemiş oldu. Bu durumu fırsat bilen Görkem’in ise Fatih’e “İzin ver, seni Ünallar’ın patronu yapayım.” sözleri bölümün final sahnesine damga vurdu. Oylama sonrası kriz çıkan Ünallar’ın evinde Görkem’in bir planı vardı. Fatih’e ‘İzin ver seni Ünallar’ın patronu yapayım!’ dedi ve bu sözleri finale damgasını vurdu.