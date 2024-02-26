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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı! Ahmet Mümtaz Taylan Apo karakterini canlandıracak! Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Hayatı ve biyografisi

        Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı! Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Hayatı ve biyografisi

        Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu! Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan dizide "Abdullah Ünal" karakterine hayat verecek. Yaşanan oyuncu değişiminin ardından reyting rekortmeni diziye dahil olan Taylan'ın hayatı mercek altına alındı. İşte, Ahmet Mümtaz Taylan'ın hayatına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 16:13 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:13
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        • 1

          Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil olmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Bir çok dizi ve filmde rol alan oyuncu asıl çıkışını Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı "İskender" rolüyle yakalamıştı. İşte, usta oyuncunun biyografisi ve yer aldığı yapımlara dair detaylar...

        • 2

          AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

          Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965'de Ankara'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli bir baba ve Çerkes kökenli bir annenin çocuğu olan Taylan, babasının mesleği nediyle çocukluğu farklı şehirlerde geçirdi. Yükseköğrenime Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde başladı. Mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi, 1989 yılında mezun oldu.

        • 3

          1989 yılından sonra Devlet Tiyatrolarında çalışmaya başladı. 1993-1994 tiyatro sezonunda Almanya'da Theater an Der Ruhr'da İtalyan asıllı Alman yönetmen Roberto Ciulli ile çalışma fırsatı yakaladı. Almanya dönüşünde Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS)'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve ilk genel başkanı oldu.

        • 4

          AHMET MÜMTAZ TAYLAN'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

          1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema projelerinde yer aldı. Leyla ile Mecnun dizisinde "İskender" rolünü canlandırdı. Dizinin sona ermesiyle beraber aynı ekip ile "Ben de Özledim" adlı dizide de yer aldı. İnan Temelkuran'ın Made in Europe filmiyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

        • 5

          Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filminde "Arap Ali" adlı karaktere hayat verdi. Yılmaz Erdoğan'ın Oscar adayı filmi Kelebeğin Rüyasında da rol aldı. 2020'de Gelincik filmindeki rolüyle Altın Portakal'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Son olarak 2023 yılında Ölümlü Dünya 2 filminde Gazanfer rolünü canlandırdı.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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