AHMET MÜMTAZ TAYLAN'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema projelerinde yer aldı. Leyla ile Mecnun dizisinde "İskender" rolünü canlandırdı. Dizinin sona ermesiyle beraber aynı ekip ile "Ben de Özledim" adlı dizide de yer aldı. İnan Temelkuran'ın Made in Europe filmiyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.