'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım: Biri yardım etsin

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı.

Fatih ve Doğa’nın mutluluğunun ekrana geldiği tanıtımda Görkem’in yılbaşı yemeğine dair bir planı olduğu yayınlanan tanıtımla ortaya çıkıyor. Kıvılcım ve Ömer’in yeni yıl sevincinin yansıdığı yılbaşı davetine çıkan büyük yangın gölge düşürüyor. Adeta can pazarının yaşandığı büyük felakette ölecek dört kişinin kim olacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor.

Dizinin yayınlanan bölümünde; yeniden bir araya gelen Doğa ve Fatih ailelerinden onay alamadı. Abdullah, Fatih’i şirketten kovarken Kıvılcım, Doğa ve Fatih’in ilişkisini Görkem’den öğrenerek deliye döndü. Doğa’nın evini ve ardından okulunu basan Görkem’e Pembe destek oldu. Fatih’in eve döneceğine inanan Pembe, ev halkından da Görkem’e moral vermesini istedi.

Kıvılcım ve Ömer’in romantik akşam yemeğinde bir araya geldiği bölümde ikilinin aşk üzerine yaptıkları derin sohbet izleyenleri adeta mest etti. Oğlunu affetmeyeceğini söyleyen Asude’nin, Firaz’ın attığı her adımdan da haberdar olması Nursema’yı şaşırttı.

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Kötü haberi alan Firaz, İlhami’nin yardımıyla mahalle okulunun futbol takımının antrenörü oldu. Bölümün final sahnesinde ise nefesler tutuldu. Ömer; Hale’yi, Görkem’le yüzleştirmek için Ünallar’a getirdi. Hale’nin, Görkem’in isteğiyle Pembe’ye iftira attığını itiraf etmesi ev halkını şoke etti. Görkem, en büyük destekçisi olan Pembe tarafından evden kovulurken dizinin yayınlanacak yeni bölümü şimdiden merak konusu oldu.