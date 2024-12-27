'Kızılcık Şerbeti'nde yeni yıl yemeği büyük bir felaketle sonuçlanıyor

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, üçüncü sezonunda da reyting listelerinin zirvesinde yer alan dizisi 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam yayınlanacak yılın son bölümünde Türkiye’yi ekrana kilitleyecek.

'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde; Sönmez, Doğa ve Fatih’in barışmasıyla, Arslan ve Ünal ailelerini yeni yıl davetinde bir araya getirecek. Görkem’in gerçek yüzünü herkesin öğrenmesiyle yeniden kenetlenmeye başlayacak olan Ünal ailesinin tam kadro katılacağı gecede, çıkacak yangın büyük bir felaketle sonuçlanacak. Dizinin yayınlanan tanıtımlarında yaşanacak felakette 4 kişinin hayatını kaybedeceğinin açıklanması büyük merak konusu oldu.

Tüm oyuncu kadrosunun yer aldığı yangın sahnesinin zorlu çekimleri üç günde tamamlandı. 200 kişilik dizi ekibinin bir hafta öncesinden hazırlıklarına başladığı yangın sahneleri için bir mekân özel olarak sıfırdan hazırlandı. Kosovalı şarkıcı Morena’nın sahne aldığı özel davet için oyuncular ve figüranlar için yedekli olarak yaklaşık 200 kostüm hazırlandı. Yangın ve patlama sahnesi için özel efekt uzmanlarının çalıştığı bölüm, 2024'e veda ederken unutulmaz sahneleriyle akıllara kazınacak.

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Dizinin 82'nci bölümünde; Görkem’in gerçek yüzünü en sonunda herkes görmüştür. Ünallar’ın evinden atılan Görkem, babasının yanına sığınır. Ancak burada da kimseye huzur vermeyecektir. Yanıldıklarını anlayan Pembe, Doğa’dan özür dilerken, Abdullah da Fatih’i karşısına alarak günah çıkarır.

Sevtap’ın kötüleşerek hastaneye kaldırılması Nilay ile arasındaki sırrın Meri tarafından öğrenilmesine neden olur. Bu Nilay için çok gergin bir ortam yaratacaktır. İlhami ve Firaz’ın dostluğu iyice perçinlenmiştir. Kendi bile inanamasa da Firaz gittikçe Nursema’ya daha da bir düşkün oluyordur. Sönmez çalışmaya başladığı restoranda tüm sevdiklerine bir yılbaşı yemeği vermek ister. Çok güzel başlayan gece büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.