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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek

        'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek

        SHOW TV'nin izlenme rekortmen 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecanın kaldığı yerden başlamasına az bir zaman kaldı. Dizinin, yeni sezonundan fotoğraflar paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 10:54 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:46
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecanın yeniden başlamasına az bir zaman kaldı.

        Dizinin yeni sezon bölümleri; 13 Eylül'den itibaren her cuma günü saat 20.00'den itibaren yayınlanmaya başlayacak.

        'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen üçüncü sezonundan ilk fotoğraflar paylaşıldı.

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        Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin yeni sezonunda kadrosuna başarılı oyuncular; Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik dâhil oldu.

        Sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

        Çok yakında SHOW TV ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Ünallar’ın konağında kopan kıyametin ardından yaşananlar ekrana gelecek.

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        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini ise Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', çok yakında SHOW TV’de...

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        #kızılcık şerbeti

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