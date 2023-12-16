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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah ile Alev'in aşklarını ilan etmesi bomba etkisi yarattı

        'Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah ile Alev'in aşklarını ilan etmesi bomba etkisi yarattı

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'de Abdullah ile Alev'in aşklarını ilan etmesi yayınlanan yeni bölümde en çok konuşulan sahneler arasında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 14:04 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:48
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        Yasak aşka evlilik teklifi bomba etkisi yarattı
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        'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Alev ve Abdullah’ın birbirlerine aşık olduklarını ailelerine açıklamaları bomba etkisi yarattı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen bölümde Abdullah, Pembe’ye boşanmak istediğini ve Alev’i sevdiğini tüm ailesinin önünde itiraf etti. Şoke olan Pembe, sinir krizi geçirdi.

        Alev ise evlenmesine bir gün kala Rüzgar’a, Abdullah’a aşık olduğunu açıkladı. Ardından bir diğer itirafı da Kıvılcım, Sönmez ve Çimen’e yapan Alev ailesinden de sert tepki aldı. Adeta kıyametin koptuğu bölümde, Alev’e tek taş yüzükle evlilik teklifinde bulunan Abdullah, ondan evet cevabını alarak herkese rağmen aşkını yaşamaya karar verdi.

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